Neprepoznatljiv i tužan kao i ljudske sudbine! Ivan: 'Gospa je išla u Sinj preko Omiša i spasila nas'

OSTALI BEZ SVEGA /

Građanima koji su ostali bez svojih kuća u požaru kod Omiša stižu stambeni kontejneri iz državnih robnih zaliha. Za one kojima su uništeni gospodarski objekti sezona je gotova, a upitna je i daljnja budućnost. Za budućnost brinu i sezonski radnici koji su sada bez posla.

Omiš iz zraka nekoliko dana nakon požara. Neprepoznatljiv i tužan baš kao i brojne ljudske sudbine.

"Odavde san, ovdje su moji didovi, odavde su svi moji potekli. Gospa je išla u Sinj preko Omiša i spasila nas, nažalost ta jedna osoba koja je poginula, ali masu vatrogasaca je izgorilo po licu, ali se nisu prijavili. Rođaci su tu povraćali, ali takvi smo ljudi", kaže Ivan Pešić iz Omiša.

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