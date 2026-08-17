Novinarka pitala Hrstić bi li jela povrće iz vrta preko puta opasnog otpada: 'S obzirom da sam liječnica...'

Građani Like su ogorčeni. Tko im u ovom trenutku može jamčiti sigurnost, za njihovo zdravlje, za njihovu djecu, ali i budućnost u tom kraju?

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo stižu umirujuće poruke. Takve poruke stižu i od ministrice zdravstva Irene Hrstić s kojom je razgovarala reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić.

Krenimo od sjednice Odbora. Članovi inicijative napustili su sjednicu. Kažu kako im nije dano da imaju prvenstvo postavljanja pitanja. Što Vi na to kažete?

Obzirom da sam bila na sjednici, mogu potvrditi da nije bilo govora da članovi inicijative neće moći postavljati pitanja, dapače.

Oni su htjeli imati prednost.

Činjenice je da kada iznosite bilo kakve podatke ispred ministarstva, uvijek je logičnije da se napravi cijela rasprava i onda se postavi radi sveobuhvatnosti izvješćivanja i mogućnost postavljanja pitanja.

Zar nije ova sjednica upravo radi tih ljudi?

Ali govorimo o sjednici saborskog Odbora koji ima svoj poslovnik i pravila. Naglasit ću: ni u jednom trenutku nitko nije postavio pitanje da se neće moći postavljati i ispred inicijative. Znamo tko je trebao doći, mi smo očekivali, ja osobno sam očekivala da bilo tko postavi pitanje što se u konačnici kasnije i desilo jer smo nastavili sa sjednicom Odbora i članovi određenih udruga su postavljali pitanja na koja smo potpuno normalno stručno i kroz podpitanja odgovarali.

Kada ste dolazile ovdje Vi i ministrica Vučković, čuli su se i zvižduci. Kako ste to doživjeli, je li Vam bilo neugodno?

Za očekivati je kroz ovaj planirani događaj da se i kroz zvižduke iskažu određene emocije. Ja sam kao ministrica svjesna da su naši građani zabrinuti, da su kontinuirano zabrinuti smiju li i što se događa s vodom. Ja ću govoriti iz perspektive zdravstva: kontinuirano komuniciramo, nema nikakve brige. Voda se za piće ne prati samo od prošle godine. Voda za piće se u Hrvatskoj kontinuirano prati. Mi jedino sada više i češće, zbog objektivnog razloga, i dalje ćemo prilagođavati mjerenja ovisno o situaciji, kako će se nalazi ispostavljati.

Ali ipak smo čuli neke od mještana kako kažu kako kupuju vodu, kako se boje jesti ono što uzgajaju. Biste li Vi, da živite preko puta opasnog otpada, pili vodu i jeli ono što uzgojite u svom vrtu?

Obzirom da sam liječnica i znanstvenica, obzirom da sam i doktorirala i kontinuirano radila i istraživala, odgovorno tvrdim da u svim nalazima odnosno uzorcima koji su napravljeni - nalazi su potpuno uredni. Zadnji napravljen, koji je 13. kolovoza bio, i što je važno naglasiti, zadnje ispitivanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, išla se ispitivati voda i iz dublje pozicioniranih izvorišta upravo iz razloga - i to je sam gradonačelnik Grada Gospića govorio, kako je ovo krško područje i da nije pitanje ispitivati samo na površini od 30 metara nego su se 13. kolovoza uzeli i uzorci i iz bušotina koje su između 150 i 300 metara.

Ja bih stvarno voljela da građani vjeruju nalazima koje ispostavljaju stručnjaci, koji imaju referentne vrijednosti kao bilo koja država u Europi, a naš je zadatak da to kontinuirano ponavljamo i prilagođavamo uzorkovanje i mjesto uzorkovanja, da kontinuirano informiramo i da ovisno o nalazima građanima dajemo preporuke. Garantiram da ćemo to tako i napraviti.

Predsjednik Republike uputit će zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Što očekujete od te sjednice?

Očekujem odgovore na pitanja. Nadam se da se neće desiti nikakav cirkus jer je ovo što smo danas doživjeli bio cirkus. Danas nismo napravili ono što je trebalo biti: da raspravljamo sa stručno argumentiranim činjenicama i sa jedne i sa druge strane ono što su izvještaji. I ono što je primarno što građani od nas očekuju. Građani od nas očekuju istinu, da pravovremeno reagiramo i da im dajemo preporuke kao što smo danas govorili: potpuno istinito, točno izvještaje koje posjedujemo o planovima što ćemo napraviti. Tako ćemo napraviti i jedva čekamo tu izvanrednu sjednicu Sabora.