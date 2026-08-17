Prekinuli potragu za posljednjim Portugalcem koji je nestao u Velebitskom kanalu

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci obustavila je u ponedjeljak akciju koordiniranog traganja za posljednjim brodolomcem, državljaninom Portugala, izvijestili su u ponedjeljak iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Portugalac je nestao 12. kolovoza nakon što je, po nevremenu, zajedno s troje sunarodnjaka, isplovio čamcem na napuhavanje.

Dvoje Portugalaca pronađeno je i spašeno u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina.

"Unatoč uloženom angažmanu i požrtvovnosti iskazanoj u intenzivnoj potrazi svih sudionika te akcije, posljednji nestali do danas, nažalost, nije pronađen, stoga je iz MRCC Rijeka izdan nalog za obustavom mjera daljnjega traganja i spašavanja", izvijestili su u iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Naglasili su da će za nestalim nastaviti tragati u okviru redovnih nadzora pomorskog prometa, u nadležnosti Lučke kapetanije Rijeka i pripadajućih ispostava.

Dvoje spašeno

Četvero portugalskih prijatelja, u dobi od oko 30 godina, malim gumenim čamcem se uputilo u srijedu, 12. kolovoza, iza 3 u noći iz svog kampa prema Senju. Zahvatilo ih je nevrijeme uslijed kojeg se potopio njihov čamac, a oni nestali u vodama Velebitskog kanala.

Akcija je pokrenuta toga dana, odmah po zaprimanju dojave iz MRCC Rijeka, i s kraćim noćnim prekidima trajala je do nedjelje, 16. kolovoza u 19 sati, kad je izdan nalog za obustavom daljnjih koordiniranih aktivnosti.

Osim površinskog traganja u akciju je bilo angažirano i zračno pretraživanje, jedinicama iz sastava Obalne straže RH i Policije.

Sudionici akcije morali su uložiti dodatne napore u traganje za nestalima, s obzirom na to da su prva tri dana na moru vladali nepovoljni vremenski uvjeti, praćeni jakim udarima bure i visokim valovima.

U akciju traganja i spašavanja u riječkom i senjskom akvatoriju, odnosno, u širem području sjevernog dijela Velebitskog kanala, bili su uključene nadležne lučke kapetanije u Rijeci i Senju i pripadajuće lučke ispostave, Postaja pomorske i aerodromske policije u Rijeci, Obalna straža RH te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, kao i gotovo svi sudionici u pomorskom prometu područjem nestanka koji su, putem obalnih radio postaja, redovito obavještavani i pozivani na pojačano motrenje.