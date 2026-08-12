Traje velika potraga za četvero mlađih osoba! Nestali su tijekom nevremena u Velebitskom kanalu

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) izvijestila je da je u tijeku koordinirana akcija traganja i spašavanja za četvero mlađih državljana Portugala koji su nestali tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, stoji na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dojava o nestanku četvero osoba zaprimljena je noćas, 12. kolovoza u 4:41, od njihove poznanice.

Prema njezinim navodima, četvero prijatelja krenulo je iz kampa sjeverno od Senja prema Senju u rekreativnom čamcu na napuhavanje, dugom oko 1,5 metara. Nakon toga im se gubi svaki trag.

Izrazito loši vremenski uvjeti

Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru, uz jake udare bure i valove visoke do tri metra, MRCC Rijeka je u koordinaciji s Lučkom kapetanijom Senj, Lučkom kapetanijom Rijeka i Ispostavom lučke kapetanije Novi Vinodolski odmah pokrenuo akciju traganja i spašavanja.

Tijekom potrage pronađen je napušteni plutajući objekt u blizini obale otoka Krka koji prema opisu odgovara čamcu nestalih osoba.

MRCC Rijeka je u 9:10 zatražio uključivanje raspoloživih plovila PPAP-a Rijeka čim vremenski uvjeti to dopuste. Dio jedinica trenutačno je povučen u zavjetrinu zbog izrazito nepovoljnih uvjeta na području potrage, gdje udari orkanske bure dosežu oko 60 čvorova, a valovi prelaze dva metra.

Zatražen i zrakoplov

Od Obalne straže RH zatraženo je i uključivanje zrakoplova tipa Pilatus PC-9, kojim bi se trebalo pretraživati šire područje Velebitskog kanala.

O tijeku akcije redovito se obavještava Policijska uprava primorsko-goranska. Policijski službenici Policijske postaje Crikvenica angažirani su u ophodnjama kopnenim dijelom područja te u prikupljanju podataka o nestalim osobama.