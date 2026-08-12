Animirani fenomen slavi 13. godišnjicu, a evo gdje možete gledati prve pustolovine

Kreacija Keitha Chapmana prati pustolovine tehnološki osviještenog dječaka Rydera i njegovog čopora od šest hrabrih psića spasitelja koji su osvojili srca djece.

Herojski tim na djelu

U središtu je priče desetogodišnji Ryder, koji vodi spasilački tim psića: Chasea, Marshalla, Rockyja, Rubblea, Zumu i Skye. Svaki pas ima jedinstvene vještine temeljene na stvarnim profesijama poput policajca, vatrogasca ili pilota. Zajedno štite zajednicu Adventure Baya, vodeći se motom 'nema prevelikog posla, nema premalog psića!'. Kroz svoje misije, od spašavanja izgubljene mace iz zaljeva do oslobađanja vlaka od odrona kamenja, tim promiče važnost timskog rada i hrabrosti.

Foto: tmdb

Više od crtića: Edukacija i društvena poruka

Osim zabavnih avantura, PAW Patrol sadrži i snažan edukativni kurikulum. Kako je navedeno u originalnom priopćenju za medije, serija je osmišljena kako bi kod predškolske djece razvijala socijalne vještine, građansku svijest i sposobnost rješavanja problema. U suradnji s Američkim društvom za sprječavanje okrutnosti prema životinjama (ASPCA), Nickelodeon je također pokrenuo posebnu inicijativu za podučavanje djece o brizi za kućne ljubimce i humanom postupanju sa životinjama.

Foto: Profimedia

'Psići u ophodnji' dostupni u Hrvatskoj

Serija je pod nazivom 'Psići u ophodnji' stekla ogromnu popularnost i u Hrvatskoj. Za sve obožavatelje koji žele ponovno proživjeti prve avanture ili se tek upoznati s hrabrom ekipom, prve dvije sezone serije dostupne su za gledanje na streaming platformi Voyo u sklopu KIDS profila. Tako i nove generacije mogu uživati u klasičnim epizodama koje su pokrenule fenomen.