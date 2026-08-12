Putin Zapadu zaprijetio osvetom: 'Djelovat ćemo gdje god bude potrebno'

Ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio je u srijedu da će u znak odmazde zaplijeniti zapadnjačke brodove europskih zemalja koje su, kako se sumnja oduzele plovila za koja se vjeruje da pripadaju ruskoj "floti duhova".

Švedska i Francuska su, među ostalima, zaplijenile brodove za koje se sumnja da su dio te flote koju Kremlj koristi da bi izbjegao zapadnjačke sankcije i embargo, uvedene nakon velike ruske ofenzive na Ukrajinu.

Nove sankcije, koje je EU odobrila krajem srpnja da bi smanjila ovaj važan izvor prihoda za Rusiju, otvaraju put prodaji nafte i ostale robe s tih brodova.

"Primijetili smo da su vlasti određenih zemalja nedavno razmatrale mogućnost zapljene naših brodova i prodaje robe koju su nam ukrale", rekao je Vladimir Putin koji taj potez smatra "piratstvom i razbojništvom".

'Djelovat ćemo gdje god smatramo da je potrebno'

"Kad bi se takvo nešto ostvarilo mi bismo morali odgovoriti na isti način", kazao je Putin na marginama pomorskih vježbi koje se održavaju na ruskome Dalekom istoku te je dodao kako će Moskva djelovati "gdje god smatra potrebnim i prikladnim, bilo gdje". Ruski predsjednik javnosti se obratio s ruske krstarice Varjag blizu obala otoka Sahalina, gdje se vode vježbe.

Švedska je odlučila predati Ukrajini jedan teretni brod iz ruske tajne flote, zaplijenjen početkom ožujka, koji je, kako tvrdi Kijev prevozio ukrajinsku pšenicu ukradenu s okupiranih teritorija. Te se vježbe održavaju tjedan dana prije zajedničkih vojnih manevara Sjedinjenih Država i Južne Koreje, osmišljenih kako bi se simulirali mogući napadi Sjeverne Koreje.

Napetosti u regiji su visoke, a Kijev i Seul optužuju Pjongjang i Moskvu za intenziviranje vojne suradnje.