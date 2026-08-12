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BORBA S VATROM /

Veliki požar u tvornici Kronospan: Crni dim nadvio se nad Bjelovarom, vatrogasci na terenu

Veliki požar u tvornici Kronospan: Crni dim nadvio se nad Bjelovarom, vatrogasci na terenu
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Foto: bjelovar.info

Na jednom dijelu postrojenja vidljivi su i plamenovi

12.8.2026.
14:47
Hinadanas.hr
bjelovar.info
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U tvornici Kronospan oko 13 sati izbio je požar, u kojem, prema trenutnim informacijama, nema ozlijeđenih osoba.

Veliki požar u tvornici Kronospan: Crni dim nadvio se nad Bjelovarom, vatrogasci na terenu
Foto: bjelovar.info

Vatru u pogonu tvornice na Slavonskoj ulici gase pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar, a na intervenciju je izašla cijela smjena bjelovarskih vatrogasaca.

Veliki požar u tvornici Kronospan: Crni dim nadvio se nad Bjelovarom, vatrogasci na terenu
Foto: bjelovar.info

Kako je potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Josip Heger, intervencija je još u tijeku, a prema dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen.

Na fotografijama se vidi velika količina crnog dima, a na jednom dijelu postrojenja vidljivi su i plamenovi, piše Bjelovar info.

Veliki požar u tvornici Kronospan: Crni dim nadvio se nad Bjelovarom, vatrogasci na terenu
Foto: bjelovar.info

Uzrok požara zasad nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka intervencije.

BjelovarPožarTvornica
komentara
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