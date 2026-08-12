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DRAMA U NA JADRANU /

Razgovarali smo s prijateljima Portugalaca za kojima traje potraga: 'Ni nama nije jasno'

Nestanak je prijavljen u 4.40 ujutro. Sedam sati kasnije djevojku su pronašli iscrpljenu u moru u Uvali Butinj na Krku

12.8.2026.
17:02
RTL Danas
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U tijeku je akcija traganja i spašavanja za dvoje od četvero mlađih državljana Portugala koji su nestali rano jutros tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu. Dobra je vijest da su u međuvremenu pronađeni živi jedna ženska i jedna muška osoba. 

Nestanak je prijavljen u 4.40 ujutro. Sedam sati kasnije djevojku su pronašli iscrpljenu u moru u Uvali Butinj na Krku, a mladića dva sata poslije na stijenama između uvale Ogrul i Rta Glavina te su zdravstveno zbrinuti. Akcija traganja se nastavlja, a u njoj uz vojni zrakoplov sudjeluje i policijski helikopter.

Četvorku je inače kod Senja u zoru zahvatilo nevrijeme u gumenjaku na napuhavanje dugom metar i pol koji je tijekom potrage nađen prazan u blizini obale otoka Krka.

"Trenutačno su nešto povoljniji uvjeti traganja. Zatražili smo i helikopter od policije i djelatnici HGSS pretraživat će obalni dio", rekao je Nenad Bugarin, kapetan Lučke kapetanije Senj

Reporterka Nikolina Matošević rekla je kako na žalost nema novih informacija. Razgovarala je s jednim od kapetana koji koordinira akciju spašavanja. Ne predaju se. Optimistični su jer su dvoje ljudi nađeni. Zbog vjetra nije savršena vidljivost, pomaže i helikopter i bespilotne letjelice. 

Prijatelji Portugalaca ispričali su da i njima nije jasno kako su njihovi prijatelji otišli po ovakvom vremenu. Samo su nestali i oni su nakon nekih pola sata pozvali pomoć. I sami su van sebe i nisu u stanju komunicirati s medijima. Glavni kapetan Lučke kapetanije najavio je u 19 sati pressicu u kojoj će objaviti sve detalje akcije. 

NestaliPortugalciVelebitski KanalPotragaHgssPolicija
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