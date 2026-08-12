Liječnica otkrila u kakvom je stanju spašena Portugalka: 'Ovo je zaista zanimljivo'

U tijeku je akcija traganja i spašavanja za dvoje od četvero mlađih državljana Portugala koji su nestali u srijedu rano ujutro tijekom nevremena u Velebitskom kanalu.

Njihov nestanak prijavljen je u 4.40 sati ujutro. Djevojku su pronašli sedam sati kasnije u uvali Butinj na Krku, a mladića dva sata poslije na stijenama između uvale Ogrul i rta Glavina. Oboje su zdravstveno zbrinjeni.

Akcija traganja se nastavlja, a u njoj uz vojni zrakoplov sudjeluje i policijski helikopter. Četvorku je inače kod Senja u zoru zahvatilo nevrijeme u gumenjaku na napuhavanje dugom metar i pol koji je tijekom potrage nađen prazan u blizini obale otoka Krka.

'Stabilno je'

Stanje pronađene Portugalke komentirala je liječnica Marina Pavletić iz KBC-a Rijeka.

Pavletić je otkrila kako je u KBC Rijeka u poslijepodnevnim satima dovezena jedna mlađa ženska osoba. "O ostalima nemamo nikakva saznanja, kod nas je samo jedna osoba", poručila je.

"Ona je nakon višesatnog spašavanja stigla urednih vitalnih parametara i stabilnog kliničkog stanja. Nakon cjelokupne obrade, liječenja i zbrinjavanja, primljena je na daljnje bolničko promatranje na Zavod za pulmologiju", rekla je Pavletić i dodala kako je za sada stabilno.

Liječnica je objasnila kako se radi o nefatalnom utapanju i dodala kako je to uobičajeno. "Apsolutno je moguće da se takvo što dogodi", objasnila je.

"Pacijentica je bila više od osam do deset sati u moru i došla je stabilnih parametara. Ovo je zaista iznimno", zaključila je.