Hrvat pljačkao bankomate u Sloveniji: Ciljao je one blizu granice, a ovako je 'pao'

Slovenska policija uhitila je 51-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiči za napade i pokušaje napada na pet bankomata na području Policijske uprave Koper. Trenutačno se nalazi u pritvoru, a tereti ga se za ukupno 12 kaznenih djela, piše 24ur.com.

Uhićen je 6. srpnja u Senožečama, neposredno nakon neuspjelog pokušaja napada na bankomat. Policajci su ga tijekom ophodnje uočili dok je počinjao kazneno djelo, nakon čega je pokušao pobjeći. Uhićen je na obližnjem polju i pritom nije pružao otpor. Policija je kod njega pronašla predmete za koje sumnja da ih je koristio u napadima, među ostalim improviziranu eksplozivnu napravu punjenu vojnim eksplozivom i detonator.

Prema dosadašnjoj istrazi, Hrvat je djelovao sam i pomno planirao napade. Bankomate je navodno birao na izoliranim lokacijama u blizini slovensko-hrvatske granice, a u Sloveniju je ulazio unajmljenim vozilom.

Nije jedini Hrvat koji 'operira' po Sloveniji

Sumnjiči ga se za napade eksplozivom na bankomate na području Ilirske Bistrice, Kopra i Divače. Osim za tešku krađu, tereti ga se i za nedopuštenu proizvodnju i promet oružjem i eksplozivima te izazivanje opće opasnosti.

U nekim slučajevima nije uspio doći do novca jer su pojedini bankomati opremljeni zaštitnim mehanizmima koji onemogućuju umetanje eksplozivne naprave u otvor za isplatu. Policija je istodobno rasvijetlila i napad na bankomat u Senožečama iz siječnja 2025., za koji sumnjiči drugog, 43-godišnjeg hrvatskog državljanina. I on je ranije bio prijavljivan zbog sličnih kaznenih djela.

Dva napada na bankomate u Sloveniji i dalje nisu riješena. U tim slučajevima počinitelji su koristili tzv. „black box“ metodu, kojom se pomoću računalne opreme pokušava provaliti u sustav bankomata i prisiliti ga na izbacivanje gotovine.