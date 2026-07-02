Ljubavnici eksplozija raznijela obje noge, oligarh se bori za život: Poznat motiv atentata?

Pokušaj atentata na ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva (58) u ponedjeljak u Monaku bio je ciljani i pomno isplanirani napad kojeg je organizirala osoba upoznata s informacijama o njegovom kretanju, tvrde sigurnosni izvori.

"Posve je jasno da je riječ o vrlo pomno isplaniranom pokušaju atentata. Ljudi koji su ovo isplanirali nisu marili za to tko bi još mogao stradati. Jedino im je bilo važno da ga ubiju", ocijenio je pukovnik Philip Ingram, bivši vojni obavještajni časnik, u razgovoru za Daily Mail objavljenom u četvrtak.

🇲🇨🇺🇦 Ukrainian tycoon Vadym Yermolaiev was seriously hurt in the parcel bomb blast at his Monaco apartment building.



2 others (including a kid) wounded too.



The suspect ditched the scene toward France.



Super rare explosion rocks the ultra-safe playground of the rich.



The… pic.twitter.com/cnzhkXHkGb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 30, 2026

Dodaje kako način na koji je eksplozivna naprava postavljena upućuje na to da se ranije gotovo sigurno provelo izviđanje s ciljem da se utvrdi uobičajeni obrazac kretanja, odnosno kada ljudi ulaze i izlaze iz zgrade.

Ljubavnica ostala bez obje noge, ozlijeđen i sin

Lokalni izvori navode kako se u stambenoj zgradi nalazi šest stanova, a znakovito je da su u trenutku napada svi bili prazni. Stan je navodno rezidencija Anne Nasobine (46), poslovne žene za koju se smatra da je oligarhova dugogodišnja ljubavnica.

Do eksplozije je došlo na ulazu u zgradu oko 21.00 sati, a 58-godišnjaka su potom prevezli u bolnicu gdje se bori za život. Iako su prve informacije sugerirale da je u eksploziji ozljede zadobila i njegova žena, koja se također zove Anna i s kojom ima četvero djece, u međuvremenu se otkrilo kako je Jermolajev bio u društvu ljubavnice.

The woman who lost both legs in the Monaco bombing that seriously injured Ukrainian businessman Vadym Iermolaiev has been identified by Ukrainian media as his long-term partner, rather than his wife.



According to Ukrainian outlet Suspilne and other Ukrainian sources, 46-year-old… pic.twitter.com/JPKw6wyOzI — BPI News (@BPINewsOrg) July 1, 2026

Ona je u eksploziji ostala bez obje noge, a liječnici joj se trenutačno na odjelu intenzivne njege bore za život. S njima je bio i njihov sin (13), koji je također zadobio ozljede te se nalazi bolnici.

Napadač snimljen

Policija i francuske vlasti pokrenuli su opsežnu potragu za osumnjičenikom, kojeg je snimila nadzorna kamera kako bježi s lica mjesta.

Ukrajinska policija ranije je izvijestila da bi oligarh mogao biti meta napada zbog navodne povezanosti s prijevarnom shemom lažnih pozivnih centara u Dnjipru vrijednoj 100 milijuna eura, prenosi Daily Mail. Navodno se koristila za provođenje velikih financijskih prijevara diljem Europe, a tvrdi se i da je obitelj Jermolajev imala značajnu ulogu u toj mreži.

Njegov sin Artur uhićen je na Cipru pod optužbom da je bio vođa prijevarne sheme. Kasnije je izručen Estoniji i u travnju je osuđen za prijevaru. Priznao je krivnju za stvaranje i vođenje telefonske prijevarne sheme koja je, pod krinkom lažnih investicijskih prilika, od žrtava iz više europskih zemalja ukrala oko 100 milijuna eura

In Monaco, a foreign national has been arrested on suspicion of an assassination attempt against Ukrainian oligarch Yermolaev.



The motives behind the attack remain unclear. Ukrainian media link it to criminal disputes — Yermolaev’s eldest son was previously prosecuted for… pic.twitter.com/1a4HPgKBME — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026

Njegove ime nalazi se i u centru opsežne istrage o tajnim pozivnim centrima, što je dodatno potaknulo nagađanja da je pokušaj likvidacije djelo kriminalnog podzemlja. Ukrainska Pravda tako je izvijestila da je napadu prethodio propali dogovor oko podjele teritorija i neplaćenih dugova kriminalnim šefovima u Dnjipru.

Pojavila su se i nagađanja o mogućoj političkoj pozadini. Lokalni francuski medij Nice-Matin objavio je tvrdnju da je Jermolajev u Europskom parlamentu planirao održati govor u kojem bi iznio optužbe o korupciji u Ukrajini.

Tko je Jermolajev?

Podsjetimo, Jermolajev je bogatstvo stekao nakon raspada Sovjetskog Saveza, a poznat je prvenstveno kao vinarski tajkun. Prema Forbesu, 2021. godine bio je 45. najbogatiji Ukrajinac, čije se bogatstvo procjenjivalo na 225 milijuna dolara.

Ipak, kao i mnogi oligarsi koji su se obogatili u tom razdoblju, suočava se s optužbama za kriminal, uključujući i pranje novca, što on poriče.

U izvještajima se ističe kako u Monaku živi od 2021. godine, a dvije godine ranije se odrekao ukrajinskog državljanstva i dobio ciparsku putovnicu.

U prosincu 2023. Kijev mu je uveo sankcije zato što je navodno prodavao vino na okupiranom Krimu. Ukrajina ga je optužila da je "platio milijune dolara poreza ruskoj državnoj blagajni", nakon čega mu je zamrznuta imovina i zabranjeno poslovanje. Oligarh pak ustraje u tome da nema nikakvu imovinu na Krimu te da ni na kakav način ne surađuje s Rusijom.