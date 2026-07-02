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ZELENSKI UPOZORIO /

Ukrajina pod sirenama, Kijev na meti jednog od najjačih napada od početka rata: Ima mrtvih

Ukrajina pod sirenama, Kijev na meti jednog od najjačih napada od početka rata: Ima mrtvih
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Foto: Genya SAVILOV/AFP/Profimedia

Stanovnici su utočište našli na postajama podzemne željeznice gdje su proveli noć u šatorima

2.7.2026.
6:16
Hina
Genya SAVILOV/AFP/Profimedia
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Nekoliko ukrajinskih gradova bilo je u noći na četvrtak metom intenzivnog napada ruskih raketa i dronova, objavili su lokalni mediji.

Pozivajući se na vlasti, list Kijev Independent je prenio da je u Kijevu ubijena jedna i ranjeno jedanaest osoba.

Novine pišu da se radi od jednom od najintenzivnijih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022.

Ukrajina pod sirenama, Kijev na meti jednog od najjačih napada od početka rata: Ima mrtvih
Foto: Handout/AFP/Profimedia
Ukrajina pod sirenama, Kijev na meti jednog od najjačih napada od početka rata: Ima mrtvih
Foto: Genya Savilov/AFP/Profimedia

Neprospavana noć

Stanovnici su utočište našli na postajama podzemne željeznice gdje su proveli noć u šatorima.

Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Zaporižju i Pavlohrad na jugoistoku te Sumi i Harkiv na sjeveroistoku.

Predsjednik Volodimir Zelenski je ranije u srijedu upozorio da se sprema masovni napad. Tijekom posjeta Dublinu je rekao da Rusija napade stotinama dronova i desecima raketa izvodi svakih tjedan do dva.

Ukrajina pod sirenama, Kijev na meti jednog od najjačih napada od početka rata: Ima mrtvih
Foto: Genya Savilov/AFP/Profimedia
Ukrajina pod sirenama, Kijev na meti jednog od najjačih napada od početka rata: Ima mrtvih
Foto: Genya Savilov/AFP/Profimedia
Ukrajina pod sirenama, Kijev na meti jednog od najjačih napada od početka rata: Ima mrtvih
Foto: Genya Savilov/AFP/Profimedia

Rat U UkrajiniRusijaNapadRaketeDronovi
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