Meta je bio ukrajinski oligarh? Ozlijeđena i njegova supruga i sin (13)

Snažna eksplozija odjeknula je u ponedjeljak navečer u stambenoj zgradi u Kneževini Monako, pri čemu su ozlijeđena tri člana iste ukrajinske obitelji. Među njima je i ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, koji je prema prvim informacijama bio moguća meta napada. Vlasti sumnjaju da je riječ o terorističkom činu, a za počiniteljem se intenzivno traga, piše Le Figaro.

Eksplozija se dogodila neposredno prije 21 sat u ulici Rue Révérend Père Louis Frolla, u blizini Place des Moulins, nedaleko od granice s Francuskom. Dvije osobe zadobile su ozljede opasne po život, dok je 13-godišnji dječak u stabilnom stanju.

Prema pisanju francuskih medija, sve tri žrtve članovi su iste ukrajinske obitelji. Ozlijeđeni su Jermolajev, njegova partnerica i njihov sin. Dvoje odraslih prevezeno je u Sveučilišnu bolnicu Pasteur u Nici, dok je dječak hospitaliziran u Dječjoj bolnici Lenval. Još četiri osobe zatražile su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda i šoka.

Namjerni napad

Premijer Monaka Christophe Mirmand izjavio je kako postoje ozbiljne indicije da se radi o namjernom napadu.

Prema dosadašnjoj istrazi, nadzorne kamere zabilježile su muškarca koji je u predvorju zgrade ostavio ruksak s eksplozivnom napravom. Osumnjičenik je potom pobjegao pješice prema francuskom gradu Beausoleilu, a bomba je eksplodirala upravo u trenutku kada su drugi stanari ulazili u zgradu.

Francuski mediji navode da je muškarac bio odjeven u bež hlače, crnu jaknu i crni šešir koji mu je djelomično skrivao lice. Istražitelji smatraju da je eksplozivna naprava sadržavala metalne vijke i sačmu kako bi izazvala što teže ozljede.

Jermolajev od početka rata u Ukrajini živi u Monaku, a od prosinca 2023. nalazi se pod ukrajinskim sankcijama koje je odlukom Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu odobrio predsjednik Volodimir Zelenski. Sankcije su uvedene zbog navodnog nastavka poslovanja s alkoholnim pićima na ruski okupiranom Krimu.

Motiv nije službeno potvrđen

Nakon eksplozije vlasti su aktivirale takozvani "crveni plan", protokol za izvanredne situacije s većim brojem žrtava. Na terenu je bilo oko 50 vatrogasaca, uključujući francuska pojačanja, te 84 pripadnika policije i sigurnosnih službi. Na granici s Francuskom postavljene su kontrolne točke, dok policija i stručnjaci za eksplozive nastavljaju prikupljati dokaze.

Foto: Valery HACHE/AFP/Profimedia

Stanovnici Monaka ostali su zatečeni događajem. Mnogi su istaknuli kako je riječ o nezapamćenom incidentu u jednoj od najsigurnijih država svijeta.

U priopćenju objavljenom tijekom noći Albert II. izrazio je sućut žrtvama te poručio kako je riječ o "šoku za cijelu monegašku zajednicu". Naglasio je da sve državne službe, u suradnji s francuskim vlastima, rade na rasvjetljavanju okolnosti napada i pronalasku odgovornih.

Istraga je u tijeku, a motiv napada zasad nije službeno potvrđen.