Dinamo ide po potvrdu prolaza, a trener Kovačević traži prave rotacije

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Tucak za RTL Danas otkrio kakvu je poruku poslao mladim vaterpolistima uoči finala
Hajduk u četvrtak na Poljudu dočekuje Žalgiris iz Vilniusa, a Dinamo je otišao u goste Kauno Žalgirisu.
Hrvatskog prvaka sutra očekuje uzvratni susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Modri su već širom otvorili vrata prolasku u playoff pobjedom na Maksimiru s visokih 5-0 prošlog tjedna pa će sutra samo trebati potvrditi ulogu favorita protiv momčadi Željka Sopića. U slučaju prolaska, posljednja prepreka na putu do Lige prvaka Dinamu će biti norveški Viking.
Poslušajte u videu što je u najavi utakmice rekao trener Dinama Mario Kovačević.