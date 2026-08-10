Poslušajte što je Karleuša prošle godine izjavila o Hrvatima, sada kaže: 'To je izvađeno iz konteksta'

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Otkazan je koncert Jelene Karleuše u Vodicama. Nastup srbijanske pjevačice trebao je biti na blagdan Velike Gospe, u subotu.

Reagirale su braniteljske udruge pa su, nakon današnjeg sastanka kod gradonačelnika, predstavnici kluba odlučili da se koncert neće održati.

Karleuša u razgovoru za RTL Danas tvrdi da nije izjavila da želi da Hrvate zadesi tragedija koja je pogodila Srbiju padom nadstrešnice u Novom Sadu.

Izjava o Hrvatima

"Da vam kažem, nije fer da me to pitate zato što ja nikad tako nisam rekla. To je izvađeno iz konteksta. Ja sam pričala o tome, o uplitanju hrvatskih javnih ličnosti, medija i političara u jednu jako tešku političku situaciju u Srbiji, gdje sam rekla da bih voljela vidjeti kako bi to bilo da se u Hrvatskoj nešto tako dogodi, koliko bi bilo ružno. Ne pušta se nastavak moje izjave u kojem ja govorim koliko je to strašno i koliko je ružno i koliko se, prosto, ne treba miješati u unutarnje stvari druge države i radovati se tuđoj nesreći", navela je Karleuša.

Na Informeru je, podsjetimo, prošle godine izjavila ovo: "Ja hrvatskim građanima i hrvatskoj državi od srca želim isto da im se ovo desi. Evo, isto. Evo identično ovo isto im od srca želim. Eto. Onda će shvatiti narod hrvatski što su učinili jer zašto se baviš unutarnjim pitanjima neke države na taj način."

Karleuša nam govori da je to bio nastavak izjave koji je izrezan.

Više pogledajte u našem prilogu, a cijeli ekskluzivni razgovor s Karleušom možete pročitati ovdje.