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Otkazan koncert Jelene Karleuše u Vodicama za Veliku Gospu

Otkazan koncert Jelene Karleuše u Vodicama za Veliku Gospu
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Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Klub je odluku objavio na Instagram profilu

10.8.2026.
14:16
Hot.hr
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
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Nakon višednevnih burnih reakcija zbog najavljenog koncerta Jelene Karleuše (47) u vodičkoj Haciendi, klub je na društvenim mrežama objavio odluku o otkazanom nastupu. Koncert je bio najavljen za 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe.

„Nakon što je najava koncerta izazvala reakcije koje su daleko nadmašile okvire glazbenog događaja jednog privatnog kluba, donijeli smo odluku da koncert ne održimo“, poručili su iz Haciende.

U nastavku su naglasili da im je sigurnost gostiju i zaposlenika prioritet.

„Nijedan izvođač i nijedan događaj nisu važniji od sigurnosti naših gostiju i zaposlenika“, stoji u službenoj objavi, u kojoj su zahvalili gostima na podršci i razumijevanju te zaključili kako Hacienda „ostaje mjesto glazbe, zabave i dobrog provoda“.

Otkazan koncert Jelene Karleuše u Vodicama za Veliku Gospu
Foto: Instagram Screenshot

Gradonačelnik Vodica Ante Cukrov ranije je poručio da smatra njezin nastup neprimjerenim te da, zbog njezinih prijašnjih javnih istupa, nije dobrodošla. Dio građana pozivao je na bojkot, a na društvenim mrežama danima su se nizale kritike i zahtjevi da se koncert otkaže.

Karleuša se u nedjelju pokušala izravno obratiti hrvatskoj publici trominutnim videom na TikToku. Tvrdila je da se protiv nje vodi organizirana online kampanja te da su pojedine njezine izjave montirane ili izvučene iz konteksta. Naglasila je da njezini raniji politički komentari, kako tvrdi, nisu bili usmjereni protiv hrvatskog naroda te poručila da u Hrvatsku dolazi isključivo kao umjetnica. „Nikada nisu bile usmjerene protiv hrvatskog ili bilo kojeg drugog naroda“, rekla je, dodajući da prema hrvatskoj publici ima veliko poštovanje.

Jelena KarleušaKoncertOtkazan KoncertVodice
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