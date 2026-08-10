Iz jedne akcije ravno u drugu: HGSS satima tražio izgubljene djevojke

Spašavatelji HGSS Stanice Šibenik u nedjelju su imali iznimno naporan dan, a jedna od intervencija odvela ih je na Dinaru gdje su tijekom noći tragali za dvije izgubljene strane državljanke.

Dojavu su zaprimili nešto prije 21.30 sati preko Centra 112. Djevojke su se nalazile na području Martinove košare, no veza se ubrzo prekinula pa spašavatelji isprva nisu imali dovoljno informacija.

Kontakt je ponovno uspostavljen nešto poslije 22 sata. Djevojke nisu bile ozlijeđene, ali su bile dezorijentirane i iscrpljene hladnoćom.

Na teren su krenula dvojica spašavatelja s hranom i pićem, a djevojke su pronašli oko 1.30 sati. Nakon što su ih okrijepili i zagrijali, zajedno su se vratili prema Glavašu, gdje su stigli oko četiri sata ujutro.

Još jedna potraga istog dana

Ranije toga dana, oko 14 sati, HGSS je sudjelovao i u potrazi na području Ervenika. Mještanin je prijavio da već nekoliko dana ne viđa svojeg susjeda pa su četvorica spašavatelja s bespilotnom letjelicom krenula pretraživati dio terena.

Nakon što je policija došla do novih operativnih saznanja, HGSS je završio svoj dio potrage, a dio ekipe potom se uputio prema Dinari na novu intervenciju.