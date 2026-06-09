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ISTRA POD POVEĆALOM /

U pet dana - drugi pad letjelice: Žirokopter kod Vrsara završio među kamp-kućicama

U 5 dana drugi pad letjelice u Istri. Kod Vrsara je lakše ozlijeđen pilot žirokoptera koji je pao među kamp kućice, druga osoba  prošla je s lakšim ozljedama. 

Na teren su odmah izašle hitne službe, a Agencija za istraživanje nesreća u zračnom prometu provodi očevid. Letjelica je u nesreći potpuno uništena i nakon nekoliko sati odvezena s mjesta pada.

Ovo je druga zrakoplovna nesreća u Istri u pet dana. Prije toga se u blizini sportskog aerodroma Medulin srušio manji avion, pri čemu su poginula četvorica Austrijanaca. Uzrok te nesreće još nije poznat.

Više pogledajte u prilogu.

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9.6.2026.
19:19
Kristina Čirjak
VrsarIstraLetjelicaRtl Danas
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