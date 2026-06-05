U padu zrakoplova kod Medulina poginuo i poznati poduzetnik 'kralj Pratera'

Austrijski poduzetnik Walter Pondorfer, jedan od najpoznatijih ljudi u industriji zabavnih parkova i vlasnik tvrtke Funtime, poginuo je zajedno s još trojicom austrijskih državljana u padu manjeg zrakoplova kod Medulina, piše Krone Zeitung.

'Kralj Pratera'

Pondorfer je u Austriji bio poznat pod nadimkom "kralj Pratera". Početkom 1990-ih osnovao je tvrtku Funtime, koja je diljem svijeta bila poznata po spektakularnim adrenalinskim vožnjama za zabavne parkove.

Njegove atrakcije postavljene su diljem svijeta, od Sjedinjenih Američkih Država preko Velike Britanije i Dubaija do Saudijske Arabije. Među najpoznatijim projektima tvrtke su divovski tornjevi za slobodni pad, a jedan od njih, visok preko 100 metara, nalazi se i u bečkom Prateru.

Podsjetimo, zrakoplov Beechcraft G36 Bonanza poletio je iz Austrije u četvrtak i srušio se neposredno prije dolaska na odredište u blizini aerodroma u Medulinu. Županijsko državno odvjetništvo u Puli potvrdilo je da su žrtve austrijski državljani u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina.

Zrakoplov se srušio nakon jedne i pol rotacije

Posebnu pozornost istražitelja privukle su okolnosti koje su se dogodile neposredno prije pada zrakoplova. Prema riječima očevidaca, zrakoplov je letio normalno na visini od približno 300 metara, nakon čega je iznenada počeo spiralno gubiti visinu bez vidljivog gubitka brzine. Nakon otprilike jedne i pol rotacije, zrakoplov se pod oštrim kutom srušio na tlo. Nakon udara nije došlo ni do požara ni do eksplozije.

Pilot zrakoplova navodno nije najavio planirano slijetanje na aerodrom u Medulinu. No, Klaus Hohenauer iz tirolske zrakoplovne uprave izjavio je za Krone Zeitung da je pilot bio iznimno savjestan i odgovoran.

Hohenauer tvrdi da su planovi leta za dolazak u Hrvatsku uredno predani, kao i za povratak koji je bio planiran ubrzo nakon toga. Sada se treba utvrditi jesu li postojali eventualni proceduralni propusti ili nesporazumi u komunikaciji.