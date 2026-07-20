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Trump se oglasio: Evo što je napisao u prvoj poruci nakon završetka Svjetskog prvenstva

Trump se oglasio: Evo što je napisao u prvoj poruci nakon završetka Svjetskog prvenstva
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Foto: Pedro Paulo Diaz/Zuma Press/Profimedia

U poruci je istaknuo da posebno zahvaljuje 'našim velikim organima za provođenje zakona'

20.7.2026.
23:05
M.G.
Pedro Paulo Diaz/Zuma Press/Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je objavio prvu poruku nakon završetka Svjetskog prvenstva kojemu je njegova zemlja bila jedan od domaćina, uz Kanadu i Meksiko.

Trump je poruku objavio nakon finala u kojemu je Španjolska pobijedila Argentinu 1:0 i osvojila naslov prvaka, a u svom obraćanju javnosti istaknuo je da je ovo bilo "najsigurnije i najspektakularnije svjetsko prvenstvo ikada".

Trump je u objavi na mreži Truth Social istaknuo kako je ovo prvenstvo bilo "spektakularan uspjeh". Zahvalio je predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu te američkim službama za provođenje zakona.

"Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali, ali posebno našim velikim organima za provođenje zakona. Poštovanje koje svi imaju prema njima, zajedno s njihovom ljubavlju prema našoj zemlji, učinilo je ovo Veliko prvenstvo najsigurnijim i najspektakularnijim Svjetskim prvenstvom u povijesti, uvjerljivo", poručio je Trump.

 

 

Donald TrumpSvjetsko Prvenstvo 2026.Gianni InfantinoSjedinjene Američke Države
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