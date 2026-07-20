Pet lekcija Svjetskog prvenstva koje je promijenilo sve

Zavjesa je spuštena na najveći Mundijal u povijesti. Nakon gotovo šest tjedana, 104 utakmice i tri zemlje domaćina, Španjolska je u New Jerseyju podigla trofej svjetskog prvaka, okončavši san Argentine o obrani naslova. No, Svjetsko prvenstvo 2026. godine pamtit će se po mnogočemu više od samog pobjednika. Od proširenog formata koji je donio dramu i priliku autsajderima, preko tehnoloških i organizacijskih kontroverzi, do vjerojatno posljednjeg plesa najvećih nogometnih zvijezda našeg doba, ovaj je turnir postavio nova mjerila i ostavio za sobom ključne pouke za budućnost nogometa.

Više momčadi, više drame

Proširenje turnira na 48 reprezentacija izazvalo je bojazan da će se kvaliteta razvodniti, a grupna faza postati predvidljiva. No, dogodilo se suprotno. Momčadi poput Zelenortskih Otoka, Konga, pa čak i Curacaa, iskoristile su svoju priliku i osvojile simpatije navijača diljem svijeta. Zelenortski Otoci odigrali su neriješeno sa Španjolskom, prošli u šesnaestinu finala i natjerali Argentinu na produžetke u jednoj od najboljih utakmica turnira, a njihov četrdesetogodišnji vratar Vozinha postao je neočekivana zvijezda. Iako su na kraju do polufinala stigli isključivo bivši prvaci - Argentina, Španjolska, Francuska i Engleska - manje nacije dokazale su da im je mjesto na najvećoj pozornici. Format je pokazao da, iako elita i dalje dominira, vrata drame i iznenađenja sada su znatno šire otvorena.

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Tehnologija i noviteti koji su podijelili javnost

Dok su navijači uživali u nogometu, neke od inovacija naišle su na žestoke kritike. VAR tehnologija ponovno je bila u središtu pozornosti, s nekoliko spornih odluka koje su izravno utjecale na rezultate. Egipat je ostao bez ključnog pogotka u porazu od Argentine, dok je Hrvatskoj poništeno izjednačenje protiv Portugala nakon što je visokotehnološka lopta opremljena senzorima detektirala minimalan dodir. Bivši izbornik Zlatko Dalić izjavio je kako "sve te odluke oduzimaju radost nogometu". Jednako nepopularne bile su i pauze za hidrataciju usred svakog poluvremena, uvedene zbog ljetnih vrućina, ali primjenjivane neovisno o vremenskim uvjetima. Navijači na stadionima su ih redovito izviždali, treneri ih koristili kao taktičke timeoute, a televizijske kuće kao priliku za reklamne blokove.

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Američki spektakl i organizacijski izazovi

Domaćinstvo podijeljeno između SAD-a, Kanade i Meksika predstavljalo je ogroman logistički izazov. Goleme udaljenosti, ekstremne vremenske prilike s toplinskim valovima i olujama te pritužbe na kvalitetu travnjaka u nekim gradovima obilježile su turnir. Unatoč rekordno visokim cijenama ulaznica, koje su izazvale bijes navijača, stadioni su uglavnom bili ispunjeni, potvrđujući ogroman interes publike. Američka publika, iako tradicionalno okrenuta drugim sportovima, u potpunosti je prigrlila nogometnu groznicu. Turnir je pokazao da je SAD sposoban organizirati vibrantan i ispunjen Mundijal, ali istovremeno je u nekim dijelovima zemlje prolazio gotovo nezapaženo, oslikavajući kontraste i veličinu domaćina.

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Zvijezde su isporučile, ali era se bliži kraju

Najveća imena svjetskog nogometa opravdala su očekivanja. Utrka za Zlatnu kopačku pretvorila se u okršaj titana poput Lionela Messija, Kyliana Mbappéa, Erlinga Haalanda i Harryja Kanea. Mbappé je s deset pogodaka postao najbolji strijelac, povećavši svoj ukupni konto na rekordna 22 gola na svjetskim prvenstvima. Messi je s osam golova vodio Argentinu do finala, dokazavši da i s 39 godina može igrati na najvišoj razini. Za njega i Cristiana Ronalda, koji nije uspio odvesti Portugal do slave, ovo je vjerojatno bio posljednji nastup na Mundijalu, čime se simbolično zatvara jedno od najdominantnijih poglavlja u povijesti nogometa.

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Neizbježna isprepletenost politike i sporta

Kao i uvijek, Svjetsko prvenstvo nije moglo pobjeći od politike. Najveće napetosti okruživale su reprezentaciju Irana zbog rata na Bliskom istoku, a njihovo sudjelovanje bilo je praćeno problemima s američkim vizama i ograničenjima putovanja. U središtu pozornosti našao se i američki predsjednik Donald Trump, čiji je odnos s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom izazvao kontroverze, osobito nakon što je tvrdio da je osobno intervenirao kako bi se američkom napadaču Folarinu Balogunu ukinula suspenzija. Iako je FIFA inzistirala na neovisnosti svojih tijela, incident je potaknuo pitanja o političkom utjecaju.

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Na kraju, Svjetsko prvenstvo 2026. ostat će upamćeno kao turnir kontrasta: epskih nogometnih priča i frustrirajućih kontroverzi, globalnog jedinstva i političkih tenzija. Bio je to grandiozan, neuredan i nezaboravan spektakl koji je postavio temelje za budućnost, ali i otvorio brojna pitanja na koja će FIFA morati pronaći odgovore.