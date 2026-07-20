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GAUČOSI U PROBLEMIMA /

FIFA pokrenula istragu protiv Argentine, optužbe su ozbiljne

FIFA pokrenula istragu protiv Argentine, optužbe su ozbiljne
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Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia

Fokus istrage FIFA-e je na nekoliko incidenata koji su se dogodili nakon posljednjeg zvižduka

20.7.2026.
18:16
Hina
Paul ELLIS/AFP/Profimedia
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Međunarodna nogometna federacija (FIFA) pokrenula je istragu protiv Argentine nakon niza incidenata nakon finala World Cupa, prenose britanski i španjolski mediji.

Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane.

Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili nakon posljednjeg zvižduka, kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi.

Među incidentima koji će se analizirati je i isključenje argentinskog veznjaka Leandra Paredesa zbog nasilničkog ponašanja nakon susreta, zatim postupci Nahuela Moline, optuženog za udaranje Rodrija, te navodna intervencija pomoćnog trenera Roberta Ayale, koji je optužen za guranje Danija Olma tijekom nastale gužve.

FIFA će također, ispitati ponašanje argentinske delegacije tijekom ceremonije dodjele trofeja, nakon što je dio igrača okrenuo leđa dok je Španjolska podigla pehar pobjednika World Cupa.

Istraga o događajima s travnjaka MetLifea, dolazi nakon vijesti da je FIFA već pokrenula istragu nakon polufinala između Argentine i Engleske kada je nekoliko igrača "Gauča" istaklo transparent s porukom "Falklandi su argentinski".

FIFA-ini propisi izričito zabranjuju prikazivanje političkih poruka tijekom natjecanja, pa je organizacija otvorila istragu o slučaju i traži objašnjenja od Argentinskog nogometnog saveza (AFA).

FifaArgentinaSvjetsko Prvenstvo 2026.Istraga
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