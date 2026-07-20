Šarić: 'Za Dinamo je jedno najbitnije u Švicarskoj. Bilić? Tome ne treba davati puno pažnje'

Dinamo otvara novu natjecateljsku sezonu u utorak 21. srpnja gostovanjem u Švicarskoj i utakmicom protiv prvaka te zemlje Thuna u sklopu drugog pretkola Lige prvaka, a svoja očekivanja od te utakmice za Net.hr podijelio je Daniel Šarić, bivši reprezentativac Hrvatske koji je od 1995. do 2000. godine bio igrač Dinama.

Thun je prošle sezone senzacionalno osvojio naslov prvaka Švicarske u svojoj prvoj sezoni nakon promocije iz druge u prvu ligu, a nakon tog povijesnog uspjeha, najvećeg u 128 godina postojanja kluba, momčad je ovoga ljeta doživjela ogromna promjene. Otišao je kreator senzacionalnog uspjeha, trener Mauro Lustrinelli, kao i puno važnih igrača, pa Plave čeka sasvim nova ekipa.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

"Na znam koliko je sada ta snaga Thuna, ali Dinamo ima jednu sezonu iza sebe odličnu sezonu i mislim da je favorit u tom susretu. Što se tiče prve utakmice, mislim da je najbitnije izvući nekakav pozitivan rezultat, da se lakše odigra u Maksimiru", istaknuo je Šarić na početku razgovora.

Foto: Jonathan Moscrop/Zuma Press/Profimedia

Može li se sve riješiti u Švicarskoj?

Dinamo u dvomeč s Thunom ulazi u dobrom stanju, s uigranom momčadi koja nije doživjela velike promjene tijekom ljeta i upravo tu leži velika snaga hrvatskog prvaka.

"Dinamo bolja ekipa i trebaju se fokusirati na sebe. Ako Dinamo bude pravi, a ne sumnjam da će biti, onda ne bi trebalo biti nekih većih problema", prokomentirao je naš sugovornik.

Šarić optimistično gleda na utakmicu protiv Thuna, a na pitanje bi li bilo preoptimistično zaključiti da bi se čak prolazak mogao osigurati u prvoj utakmici ponudio je sljedeći odgovor:

"Pa dobro, to sad možemo nagađati i to je vrlo teško prognozirati. Ipak je to prva natjecateljska utakmica. Dinamo je favorit i puno toga, ustvari, najveći dio toga svega oko prolaza ovisi o njemu. Možda bi bilo zbilja malo previše razmišljati o tome da odmah naprave rezultat za prolazak, ali i to je moguće. Bitno je da dođu s jednim aktivnim i dobrim rezultatom na uzvrat u Maksimiru", poručio je Šarić.

Smjer reprezentacije i prilika za mlade

Danuel Šarić je govorio i od dolasku Slavena Bilića, svog bivšeg suigrača, na klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Bilić je Vatrene već vodio u jednom mandatu, a sada po drugi put preuzima tu odgovornu funkciju i očekivanja su, kao i uvijek, visoka.

Šarić se prvo osvrnuo na Bilićeve ljudske i trenerske kvalitete i prisjetio se vremena koje su proveli zajedno u nacionalnom dresu.

"Jesmo, igrali smo zajedno. Bio je sjajna osoba, dobro je što je opet izbornik, ima već puno iskustva s igračima", rekao je Šarić.

Potom je Šarić odgovorio na pitanje u kojem će smjeru ići reprezentacija, hoće li se više približiti HNL-u, mladim igračima i dati im veću minutažu?

"To puno zavisi o igračima, o njihovim formama do okupljanja u svakom klubu. Teško mi je sad o tome govoriti, znam da će biti više šanse za sve igrače", rekao je.

Karizma protiv medijskih napada

Za kraj, razgovor se dotaknuo i Bilićeve poznate karizme, ali i negativnih komentara koji su se pojavili u medijima i na društvenim mrežama praktički odmah nakon objave njegova imenovanja.

"Mislim da tome ne treba pridavati puno pažnje. Treba se koncentrirati na svoj rad i rezultate, a onda će se sve negativne kritike okrenuti. Mislim da ne treba tome davati previše pažnje", zaključio je Šarić.