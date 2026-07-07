'Hrvatska je čudo. Teško za vjerovati što radimo, a infrastruktura nam nije na nivou'

Hrvatska U-19 reprezentacija ostvarila je fantastičan uspjeh plasmanom u polufinale Europskog prvenstva u Walesu, a taj pothvat, ostvaren na dramatičan način nakon početnog poraza protiv Ukrajine u "skupini smrti", oduševio je domaću, ali i europsku nogometnu javnost. Uoči velikog dvoboja protiv moćne Španjolske (srijeda 17.30, prijenos je na platformi Voyo), razgovaramo s Danielom Šarićem, bivšim hrvatskim reprezentativcem, danas trenerom koji komentira put izabranika Siniše Oreščanina, ulogu stručnog stožera. te šanse naših mladih nogometaša.

Samo kvalificiranje na završni turnir, na kojem sudjeluje tek osam najboljih europskih selekcija, ogroman je doseg. No, ova generacija pokazala je nevjerojatan karakter, vrativši se u igru nakon što su je mnogi već prekrižili.

U polufinalu ste Europskoga prvenstva i to na dramatičan način, jeste li se tome nadali i da li ova generacija spremna za velike stvari?

"Za velike stvari ćemo vidjeti, ali samim tim se kvalificirala na Europsko prvenstvo, ne znam da ljudi to shvaćaju, ali samo osam ekipa je na Euru i strašno je teško plasirati se na Euro. Teške su kvalifikacije, teško ih je proći. Zbilja je teško upasti u to izabrano društvo tako da je samim odlaskom zasigurno riječ o jednoj sjajnoj generaciji. Tim više što su kroz grupnu fazu prvu utakmicu izgubili. Na kraju su smogli snage i energije i u toj zadnjoj utakmici postigli jedan fantastičan rezultat, pobijedili Srbiju uvjerljivo 3-0. Sigurno u tom godištu nije lako, ali ako su to uspjeli, onda su zasluženo u polufinalu i sigurno se radi o jednoj smjeni generacije", priča u uvodu intervjua Daniel Šarić koji nam se javio iz Novalje, gdje je na godišnjem odmoru i uživa u ljetu...

Znači li to da ste se i vi pozitivno iznenadili što je Hrvatska, nakon te prve utakmice koju je izgubila, okrenula situaciju i plasirala se dalje?

"Dobro, kad izgubiš prvu utakmicu, a iza toga imaš Italiju, sigurno da ljudi koji možda nisu unutra, sa strane, misle da će biti teško. Ali kažem, oni su smogli snage. Igrati s Italijom i pobijediti i onda pobijediti Srbiju je strašno teško, vjerujte mi, to je baš teško. Tako da, zbilja sam oduševljen rezultatom. Jako se teško kvalificirati na U19 Euro, a oni su došli do polufinala i to nakon poraza u prvoj utakmici na tuniru. To je znak da, osim kvalitete, ova generacija ima karakter. Nadamo se da će izboriti finale jer se radi o sjajnoj generaciji i sjajnim igračima."

'Stožer će znati spustiti dečke na zemlju'

Dečki su uzbuđeni, u izjavama se vidi da je iza njih srce i ambicija. Chelfi je u zanosu rekao: "Idemo osvojiti euro"

"Dobro, pa treba malo biti nabrijan, ali ne treba poletjeti. Dečki su mladi ljudi, naravno, ponesu ih emocije. Velike su stvari kad se u zadnjem kolu odlučuje, a ne odlučujete sami o sebi, Italija treba izgubiti od Ukrajine, sve se poklopilo, a oni su odradili sjajan posao pobjedom protiv Srbije. I naravno da su eruptirali od sreće. To su takvi trenuci. Neće oni poletjeti. Imaju dečki sigurno sjajan stožer, sjajnog izbornika i ljude oko njega koji će ih znati spustiti na zemlju, kako se kaže i pripremiti za to polufinale pa probati napraviti i korak dalje. Zašto ne!"

U podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" koji smo snimili u Varaždinu Nikola Šafarić, trener NK Varaždin, rekao je da je Siniša Oreščanin 'nogometni fanatik'. Kako to komentirate? Čovjek stvarno živi nogomet od 0 do 24​.

"Naravno da živi, to je sigurno. Mislim, općenito imamo sjajne trenere. Zbilja imamo sjajne dečke koji su totalno unutra i koji daju sve od sebe. Naravno, kad se ovako pomazi rezultat, sve je super. Sav taj veliki trud i rad, onako, dolaze na naplatu, tako da čestitke i Siniši i svim drugim dečkima. On sigurno radi sjajan posao, čim su se kvalificirali, to sve govori. Hrvatski treneri u mlađim dobnim skupinama odlično rade svoj posao. Na tom planu smo odlični. I još jednom ponavljam - plasirati se na Euru na kojem sudjeluje samo osam reprezentacija strašno je teško. Na ovom Euru u Walesu nema puno velikih nogometnih zemalja, velesila, a Hrvatska je u polufinalu turnira. Nevjerojatno."

'Naša infrastruktura nije na nivou, ali radimo čuda'

Je li hrvatski sustav za proizvodnju igrača, u odnosu na najbolje europske, u samom vrhu?

"Definitivno nije. Mislim da naša infrastruktura nije na nivou na kojem bi trebala biti s obzirom na rezultate naše reprezentacije. Ali ovo što mi radimo, to je zbilja čudo. Toliko smo mali, a toliko smo velikih stvari napravili, da je to teško za vjerovati. Ne možemo doći na nivo Francuske ili Engleske, to su sustavi s ogromnom količinom novaca i velikim financijama. Svi oni imaju bolje uvjete, rekao bih, ali nekako mislim da naši ljudi koji rade s tom djecom u klubovima rade izvanredan posao, bez obzira na uvjete. Svako malo izbacujemo fantastične igrače, a to je cilj svih dobnih kategorija. Nama je bitno da svakih par godina izađe jedan, a izlaze stalno... Uvijek uspijemo napraviti filter kroz mlađe dobne kategorije, pa za A reprezentaciju izlaze vrhunski igrači."

Za razliku od nas, Italija je opet kiksala sa svojim mlađim uzrastima. Da se sve što se događa Italiji u nogometu dogodi i Hrvatskoj, bila bi katastrofa, hara kiri bi smo napravili...

"Naravno, mi smo takav narod. Nama je ili sve super ili je sve jako loše. To će tako kod nas i ostati. Kod nas smo ili u velikoj euforiji ili je katastrofa. Talijani definitivno imaju velikih problema u nogometu. U njihovim glavnim klubovima prevladavaju stranci. Znači da ti mladi igrači ne dobivaju šansu u boljim talijanskim ekipama i naravno da se to reflektira na rezultatima mlađih selekcija, naravno u konačnici i na A reprezentaciju", tvrdi Daniel Šarić.

Protiv Španjolske bez pritiska: 'Treba jednostavno uživati u trenutku'

Španjolska u polufinalu. Kakva su očekivanja?

"Španjolska je, pogotovo u mlađim dobnim kategorijama, uvijek jaka. Sigurno imaju fantastičnu generaciju, a gol razlika od 14-0 sugerira da su u žestokom naletu. Ali, ako smo i mi prošli grupu, sigurno da imamo kvalitetu. Mislim da je u ovom trenutku ogroman rezultat već napravljen. Treba jednostavno dati maksimum, sve od sebe, pa što bude. U jednoj je utakmici uvijek sve moguće."

Što je najbitnije uoči tako velike utakmice? Ovi su dečki o tome sanjali cijeli život. Kako ih smiriti i zadržati s obje noge na zemlji?

"Malo je to drugačije nego u A reprezentaciji. Ti dečki u A selekciji već prošli puno toga i znaju kako se ponašati. Naravno da mlađe dečke puca euforija, ali mislim da im ne treba stavljati preveliko opterećenje na leđa. Treba jednostavno uživati u trenutku. Jedino što je bitno je da daju maksimalno sve od sebe, u što ne sumnjam, jer naši dečki to uvijek rade, od A reprezentacije pa do mlađih reprezentativnih dobnih skupina. Mislim da oni neće poletjeti. Dobro će se pripremiti, analizirati Španjolsku i tražiti rupe u njihovoj igri. Šanse uvijek postoje. Iskreno se nadam da možemo i dalje od ovog polufinala", zaključio je Daniel Šarić.

Uspjeh je već postignut, a sve što dođe protiv favorizirane Španjolske bit će samo dodatan bonus za generaciju koja je već sada pokazala da ima pobjednički mentalitet i svijetlu budućnost.