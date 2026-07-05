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Euforija u hrvatskoj reprezentaciji: 'Ne mogu vjerovati, idemo osvojiti Euro'

Euforija u hrvatskoj reprezentaciji: 'Ne mogu vjerovati, idemo osvojiti Euro'
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Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

Hrvatska U19 nogometna reprezentacija plasirala se u polifinale

5.7.2026.
20:14
M.G.
Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Walesu zahvaljujući 3-0 pobjedi protiv Srbije u susretu zadnjeg kola skupine B.

"Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za cijeli stožer, direktore i ljude koji su oko nas. Veliki uspjeh za našu zemlju. Previše još emocije rade, vjerovali smo i nakon prve utakmice. Možda boljeg scenarija od ovoga nema. Sad se treba proveseliti, ali već sutra je novi dan i moramo razmišljati o srijedi i polufinalnoj utakmici", rekao je nakon utakmice izbornik Siniša Oreščanin za službenu stranicu HNS-a.

"Govorili smo i prije, kad sam pokušao zaštititi dečke nakon prve utakmice – ovo je generacija koja je od prvog dana pokazala da je spremna i da ima nešto drugačije. Presretni smo!", istaknuo je Oreščanin.

Euforija u hrvatskoj reprezentaciji: 'Ne mogu vjerovati, idemo osvojiti Euro'
Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

Strjelac prvog gola protiv Srbije Lovro Chelfi nije skrivao zadovoljstvo:

"Dojmovi su fantastični, ne mogu vjerovati! Naš golman je govorio ‘čuda su moguća’ i ostvarili smo to. Brzo smo zabili taj gol i odlično odigrali utakmicu, baš sam ponosan na dečke. Odlična utakmica i evo idemo u polufinale protiv Španjolske. Dat ćemo sve od sebe i idemo osvojiti Euro!"

U19 Europsko PrvenstvoUefa U-19 2026 EuroHrvatska U19 Nogometna Reprezentacija
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