Vatreni su stigli u domovinu, izbornik u suzama govorio o budućnosti

Nekoliko stotina navijača u zagrebačkoj zračnoj luci kao melem za bolno ispadanje sa Svjetskog prvenstva. Vatreni sada idu na odmor, a Zlatko Dalić u svoje misli. Hoće li ostati izbornik, kakva je budućnost reprezentacije - samo su neka od brojnih pitanja na koje će se tražiti odgovori.

Za njih i kad gube, oni su pobjednici. Sve je malo lakše uz podršku onih najvjernijih koji su došli dočekati Dalićeve izabranike nakon preranog povratka kući. Za uspomenu, autogram ili fotografija, možda i posljednja sa Zlatkom Dalićem na ovoj funkciji kojem je i samom bilo teško suspregnuti emocije.

"Ja ću još vidjet što i kako. Nikad ja neću raditi bolji posao, ljepši posao nego što je ovo. Ovo je za mene čast, ponos i ...", rekao je Dalić po povratku u Hrvatsku.

Iako su još vruće glave, s danom i pol otklona, Dalić je dao ocjenu turnira.

"Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista, drugo poluvrijeme osobito, na jednom visokom nivou na kakvom Hrvatska treba bit. Puno smo toga poklonili protivniku za razliku od prije. Puno smo dali - od sedam golova koje smo primili, pet smo poklonili protivniku. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova kikseva i doma smo se vratili ranije nego što smo planirali", rekao je izbornik.

Budućnost je svijetla

Razočaranje nisu krili ni igrači. "Hvala svim ljudima koji su došli. Jako teški dan iza nas, ali što je tu je. To je sport i moramo nastaviti dalje", rekao je Martin Baturina.

"Uvijek se može naučiti. Sigurno da učiš jer su teški osjećaji na terenu kad se to tako odigra i sigurno da to treba biti snaga za što dolazi dalje", riječi su napadača Ante Budimira.

A dolazi budućnost kakvu je teško zamisliti - bez Luke Modrić uz još nekoliko senatora koji će odlučiti koliko mogu pružiti reprezentaciji. Ali, na svjetskoj smotri dobili smo Vuškovića, Baturinu, Petra Sučića, Stanišića, Matanovića koji bi već u rujnu kada kreće Liga Nacija trebali najaviti novo lice Hrvatske.

"Hrvatska ima svjetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne možeš doći do medalje bez suza", kazao je izbornik.

Iako poraz boli, pobjednički gen sigurno je tu. Jednoj eri je došao kraj. Eri sa svjetskim srebrom i broncom i srebrom Lige Nacija. Uspjeh je to koji su napravili oni koji su se usudili sanjati.