Dr. House se naklonio Vatrenima: 'Oni koji razumiju nogomet to znaju....'

Hugh Laurie, britanski glumac najpoznatiji po ulozi Dr. Housea, oglasio se nakon utakmice Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva i ispadanja Vatrenih nakon drame i nepriznatog gola u 103. minuti.

Portugalci su se plasirali u osminu finala zahvaljujući pobjedi 2:1, a utakmica je donijela jako puno drame i još jedan sjajan nastup hrvatskog kapetana Luke Modrića, kojega je Laurie posebno istaknuo.

That. Was a humdinger. Luka Modrić is a giant. — Hugh Laurie (@hughlaurie) July 3, 2026

"Ovo je bila prava ludnica. Luka Modrić je nogometni div", napisao je Laurie na mreži X i odmah su mu se javili hrvatski navijači.

Foto: Matt Winkelmeyer/Getty images/Profimedia

"Hvala, Hugh. Nažalost, mi kao mala zemlja navikli smo na nepravdu, ali oni koji razumiju nogomet znaju koliko vrijedi Luka Modrić" i "Hvala Vam, gospodine Laurie. Pozdrav iz Hrvatske!" neki su od komentara.