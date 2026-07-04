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PRAVA DRAMA /

Dr. House se naklonio Vatrenima: 'Oni koji razumiju nogomet to znaju....'

Dr. House se naklonio Vatrenima: 'Oni koji razumiju nogomet to znaju....'
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Foto: Victor Modo/Alamy/Profimedia

Hugh Laurie je posebno istaknuo Luku Modrića

4.7.2026.
12:30
M.G.
Victor Modo/Alamy/Profimedia
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Hugh Laurie, britanski glumac najpoznatiji po ulozi Dr. Housea, oglasio se nakon utakmice Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva i ispadanja Vatrenih nakon drame i nepriznatog gola u 103. minuti.

Portugalci su se plasirali u osminu finala zahvaljujući pobjedi 2:1, a utakmica je donijela jako puno drame i još jedan sjajan nastup hrvatskog kapetana Luke Modrića, kojega je Laurie posebno istaknuo.

"Ovo je bila prava ludnica. Luka Modrić je nogometni div", napisao je Laurie na mreži X i odmah su mu se javili hrvatski navijači.

Dr. House se naklonio Vatrenima: 'Oni koji razumiju nogomet to znaju....'
Foto: Matt Winkelmeyer/Getty images/Profimedia

"Hvala, Hugh. Nažalost, mi kao mala zemlja navikli smo na nepravdu, ali oni koji razumiju nogomet znaju koliko vrijedi Luka Modrić" i "Hvala Vam, gospodine Laurie. Pozdrav iz Hrvatske!" neki su od komentara.

Hugh LaurieHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
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