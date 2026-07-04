Evo koje sportske događaje ovoga vikenda možete gledati i gdje

Ove subote i nedjelje, 4. i 5. srpnja, očekuje nas pregršt sportskih događaja. Svjetsko prvenstvo u nogometu stiglo je do osmine finala, vozi se spektakularna utrka Formule 1, Velika nagrada Velike Britanije, na legendarnoj stazi Silverstone, a hrvatska U19 reprezentacija na Europskom prvenstvu protiv Srbije igra odlučujuću utakmicu. Zadovoljni mogu biti i ljubitelji tenisa jer je u tijeku najprestižniji turnir - Wimbledon.

Nogometne poslastice

Na Svjetskom prvenstvu u nogometu tijekom vikenda na rasporedu su tri utakmice. Subotnji program otvaraju Kanada i Maroko, koji će snage odmjeriti u Houstonu s početkom u 19:00 sati po hrvatskom vremenu. Iste večeri, od 23:00 sata, u Philadelphiji se sastaju Paragvaj i jedan od glavnih favorita turnira, Francuska, a prijenosi tih utakmica su na HRT 2.

U nedjelju se igra jedna utakmica na Svjetskom prvenstvu. U New Yorku, točnije na stadionu u East Rutherfordu, s početkom u 22:00 sata po našem vremenu snage će odmjeriti Brazil i Norveška, a prijenos utakmice je na HRT 2.

Oktanski cirkus

Ljubitelji Formule 1 ovoga vikenda mogu uživati u jednoj od najprestižnijih utrka u kalendaru, Velikoj nagradi Velike Britanije. Legendarna staza Silverstone ugostit će desetu postaju sezone Formule 1, a dodatnu draž donosi i sprint format. To znači da nas uzbuđenja očekuju tijekom cijelog vikenda. U subotu se vozi sprint utrka i glavne kvalifikacije, s prijenosom na RTL 2 i platformi Voyo.

U nedjelju s početkom u 16.00 vozi se glavna utrka čiji prijenos možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo.

Nakon utrke na portalu Net.hr možete gledati podcast Planet formula, u kojem u razgovoru sa stručnjacima donosimo detaljnu analizu svih zbivanja na utrci.

Mladi Vatreni igraju utakmicu generacije

Ipak, za hrvatske navijače najvažniji sportski događaj vikenda odigrat će se u nedjelju u 17:00 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina igra odlučujuću utakmicu trećeg kola skupine B na Europskom prvenstvu u Walesu protiv Srbije. Ulog ne može biti veći - pobjeda u ovom susretu, ovisno o rezultatu druge utakmice između Italije i Ukrajine, izabranicima Siniše Oreščanina može donijeti ne samo plasman u polufinale Eura, već i izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo U-20 iduće godine. Nakon poraza od Ukrajine i remija s Italijom, mladim Vatrenima potrebna je pobjeda za ostvarenje velikog cilja. Prijenos ove ključne utakmice je na kanalu RTL 2 te na platformi VOYO.

Teniska elita na travi Wimbledona

Uz nogomet i Formulu 1, vikend donosi i uzbuđenja s najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu. U Londonu je u punom jeku Wimbledon, a tijekom subote i nedjelje na rasporedu su mečevi trećeg kola u muškoj i ženskoj konkurenciji, čime se završava prvi tjedan natjecanja. Gledatelji u Hrvatskoj mečeve s travnatih terena All England Cluba mogu pratiti na kanalima Sport Kluba.