FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPEKTAKL /

Evo koje sportske događaje ovoga vikenda možete gledati i gdje

Evo koje sportske događaje ovoga vikenda možete gledati i gdje
×
Foto: PIXSELL/PROFIMEDIA

Spektakularni sportski vikend je pred nama

4.7.2026.
9:52
Sportski.net
PIXSELL/PROFIMEDIA
VOYO logo
VOYO logo

Ove subote i nedjelje, 4. i 5. srpnja, očekuje nas pregršt sportskih događaja. Svjetsko prvenstvo u nogometu stiglo je do osmine finala, vozi se spektakularna utrka Formule 1, Velika nagrada Velike Britanije, na legendarnoj stazi Silverstone, a hrvatska U19 reprezentacija na Europskom prvenstvu protiv Srbije igra odlučujuću utakmicu. Zadovoljni mogu biti i ljubitelji tenisa jer je u tijeku najprestižniji turnir - Wimbledon.

Nogometne poslastice

Na Svjetskom prvenstvu u nogometu tijekom vikenda na rasporedu su tri utakmice. Subotnji program otvaraju Kanada i Maroko, koji će snage odmjeriti u Houstonu s početkom u 19:00 sati po hrvatskom vremenu. Iste večeri, od 23:00 sata, u Philadelphiji se sastaju Paragvaj i jedan od glavnih favorita turnira, Francuska, a prijenosi tih utakmica su na HRT 2.

U nedjelju se igra jedna utakmica na Svjetskom prvenstvu. U New Yorku, točnije na stadionu u East Rutherfordu, s početkom u 22:00 sata po našem vremenu snage će odmjeriti Brazil i Norveška, a prijenos utakmice je na HRT 2.

Oktanski cirkus

Ljubitelji Formule 1 ovoga vikenda mogu uživati u jednoj od najprestižnijih utrka u kalendaru, Velikoj nagradi Velike Britanije. Legendarna staza Silverstone ugostit će desetu postaju sezone Formule 1, a dodatnu draž donosi i sprint format. To znači da nas uzbuđenja očekuju tijekom cijelog vikenda. U subotu se vozi sprint utrka i glavne kvalifikacije, s prijenosom na RTL 2 i platformi Voyo.

U nedjelju s početkom u 16.00 vozi se glavna utrka čiji prijenos možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo.

Nakon utrke na portalu Net.hr možete gledati podcast Planet formula, u kojem u razgovoru sa stručnjacima donosimo detaljnu analizu svih zbivanja na utrci.

Mladi Vatreni igraju utakmicu generacije

Ipak, za hrvatske navijače najvažniji sportski događaj vikenda odigrat će se u nedjelju u 17:00 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina igra odlučujuću utakmicu trećeg kola skupine B na Europskom prvenstvu u Walesu protiv Srbije. Ulog ne može biti veći - pobjeda u ovom susretu, ovisno o rezultatu druge utakmice između Italije i Ukrajine, izabranicima Siniše Oreščanina može donijeti ne samo plasman u polufinale Eura, već i izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo U-20 iduće godine. Nakon poraza od Ukrajine i remija s Italijom, mladim Vatrenima potrebna je pobjeda za ostvarenje velikog cilja. Prijenos ove ključne utakmice je na kanalu RTL 2 te na platformi VOYO.

Teniska elita na travi Wimbledona

Uz nogomet i Formulu 1, vikend donosi i uzbuđenja s najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu. U Londonu je u punom jeku Wimbledon, a tijekom subote i nedjelje na rasporedu su mečevi trećeg kola u muškoj i ženskoj konkurenciji, čime se završava prvi tjedan natjecanja. Gledatelji u Hrvatskoj mečeve s travnatih terena All England Cluba mogu pratiti na kanalima Sport Kluba.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija U19F1 VijestiVelika Nagrada Velike BritanijeSilverstoneWimbledon
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike