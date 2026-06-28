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Treća epizoda 'Planet Formula': Analiza VN Austrije uz javljanje iz Spielberga, evo kad i gdje gledati

Treća epizoda 'Planet Formula': Analiza VN Austrije uz javljanje iz Spielberga, evo kad i gdje gledati
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Foto: Net.hr

Podcast portala Net.hr o Formuli 1 'Planet Formula' gledajte odmah nakon Velike nagrade Austrije

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
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28.6.2026.
14:47
Net.hr
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Velika nagrada Austrije, osma utrka kalendara Formule 1 za 2026., u fokusu je i vozi se u nedjelju od 15:00, uz prijenos na RTL-u i platformi Voyo. Treća epizoda podcasta portala Net.hr Planet Formula donosi detaljnu analizu svega što nas očekuje na Velikoj nagradi Austrije, jednoj od najatraktivnijih postaja u kalendaru Formule 1. Možete ju gledati odmah nakon utrke na Spielbergu na portalu Net.hr, You Tube kanalu RTL-a i društvenim mrežama portala Net.hr. 

U novom izdanju podcasta o aktualnostima iz svijeta najbržeg oktanskog cirkusa razgovarat će Pola Markek, Ivan Peović i moja malenkost Silvijo Maksan.

Posebnu vrijednost epizodi dat će i javljanje iz Austrije. Marko Špoljar, član tima Planet Formula, nalazi se na licu mjesta na Red Bull Ringu, odakle će se uključiti u podcast i prenijeti atmosferu s jedne od najpoznatijih staza u kalendaru. Uz dojmove iz paddocka i s tribina, Špoljar će podijeliti i svoja zapažanja uoči utrkačkog vikenda.

Nova epizoda Planet Formule donosi kombinaciju stručne analize, navijačke energije i izravnog uvida s mjesta događaja, uz fokus na sve ono što Veliku nagradu Austrije čini posebnom.

Formula 1A1 Hrvatska
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