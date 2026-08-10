Poznati skaut oduševljen talentom koji raste u Hajduku: 'Ma, impresionirao me'

U osvajanju trećeg mjesta Hajduka na 23. izdanju Memorijalnog turnira Mladen Ramljak, jedan je igrač Bijelih posebno privukao pažnju.

Poznati skaut i analitičar Jacek Kulig posebno je podvukao Davida Nachbara za kojeg vjeruje kako bi mogao ostvariti velike stvari.

"David Nachbar me impresionirao na turniru Mladen Ramljak. Čini se da je 18-godišnjem Hajdukovom talentu jako koristio prelazak iz veznog reda na poziciju beka. Bit će iznimno zanimljivo pratiti njegov daljnji razvoj", napisao je poljski analitičar koji godinama vodi projekt Football Talent Scout, specijaliziran za praćenje mladih igrača iz cijelog svijeta, a njegovi profili na društvenim mrežama imaju gotovo pola milijuna pratitelja.

Kulig je bio impresioniran igrom 18-godišnjeg austrijskog državljanina koji je prve korake napravio u SAK Klagenfurtu, gdje ga je trenirao njegov otac Vladimir, također bivši nogometaš. Nakon toga igrao je za Wolfsberger, a zatim dvije godine proveo u akademiji Sturma iz Graza.

David Nachbar impressed me at the Mladen Ramljak Tournament.



The 18-year-old Hajduk Split talent seems to have benefited a lot from being transitioned from midfield to full-back.



It will be extremely interesting to follow his further development. 👀 pic.twitter.com/X0aDaJQahH — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) August 9, 2026

U rujnu 2024., sa samo 16 godina, Nachbar je odlučio karijeru nastaviti u Hajduku. Dolazak na Poljud tada je predstavljen kao ulaganje u dugoročni razvoj mladog veznjaka. Austrijski mediji navodili su da je za njega predviđen postupni razvoj prema seniorskom nogometu. Nastupao je za austrijsku U-16 reprezentaciju, a u Hajduk je stigao iz austrijskog nogometa. U mlađim kategorijama razvijao se kao vezni igrač pa je Kulig upravo zato istaknuo njegovu uspješnu prilagodbu na poziciju bočnog braniča.

Prošle je sezone za juniore Hajduka nastupio 28 puta i zabio tri gola. Na Ramljaku je bio starter u dvoboju za treće mjesto protiv Benfice. Hajduk je nakon 1:1 slavio 8:7 boljim raspucavanjem penala.