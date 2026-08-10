Tko je ubio Tupaca? Jakovina: 'To je bilo ubojstvo iza kojeg nema nikakve reakcije'

30 GODINA KASNIJE /

Je li Tupac ubijen zbog osvete u krvavom ratu Istočne i Zapadne obale? Jesu li ga ubili Notorious B.I.G. i Diddy? Ili je živ? Tri desetljeća nakon ubojstva jednog od najvećih repera svih vremena, slučaj napokon dolazi pred sud. Optužen je Duane Davis, bivši vođa bande Crips. Tužiteljstvo tvrdi da je nakon sukoba Tupaca i njegove ekipe s Davisovim nećakom, Duane organizirao osvetnički napad. Ali ostalo je još puno neodgovorenih pitanja.

"Ne samo da je bio šok, nego je to bilo ubojstvo jedne silno poznate osobe iz američkog kulturnog života. Ubojstvo iza kojeg nema nikakve reakcije. Dakle 30 godina mi zapravo nismo znali tko je to izvršio, zašto se to dogodilo, kako je moguće da nemamo nikakvog procesa", kaže povjesničar Tvrtko Jakovina.

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