Pogledajte što je junak Rijeke izjavio odmah nakon europske pobjede

Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici 3. pretkola Konferencijske lige na Rujevici svladali finski Ilves iz Tamperea s 1-0. Rijeka je do prednosti pred uzvrat stigla sjajnim pogotkom Nike Jankovića iz 16. minute.

Imala je Rijeka puno prilika za veću pobjedu, ali briljirao je vratar Faris Krkalić na vratila finske momčadi. Boris Jovičić donio je prve reakcije nakon utakmice s Rujevice i pričao s junakom Nikom Jankovićem.

Niko Janković zabio je predivan pogodak, Pavić je pogodio vratnicu, bio bi komotniji put u Finsku, ali iskazao se Krkalić koji je držao Fince na životu

"Bili smo dominantni, ušli kako treba, stvarali prilike, moj bivši kolega Faris je sve vadio. Nisam zadovoljan, trebali smo pobijediti više, ali gol nas neće. Nadam se da će u drugoj utakmici biti bolje i da ćemo proći", rekao je Janković.

Ilves je domaćinska ekipa.

"Oni kod kuće igraju drugačije, mi idemo samouvjereno po prolaz, idemo pobijediti utakmicu. Treba svaku utakmicu dobro analizirati. Bolji smo, ne bojimo se i idemo po prolaz", kazao je strijelac.

Rijeka nije primila gol u tri utakmice Konferencijske lige.

"Mi smo pobjednička ekipa, imamo taj mentalitet, nazad držimo, netko naprijed zabije i nadam se da će tako biti i dalje. Trener Kek je savršen, čast je igrati za njega", rekao je Janković.