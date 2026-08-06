Pogledajte golčinu kojom je Janković otključao Fince i raspametio Rujevicu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PRAĆKICA /

Rijeka je na najbolji moguće način počela utakmicu protiv Ilvesa u trećem pretkolu Konferencijske lige. Riječani su odmah pokazali zašto su favoriti protiv finskog predstavnika.

Već u 16. minuti utakmice Niko Janković je zabio prekrasan pogodak i tako otključao goste iz Tamperea. Sjajno je veznjak primio loptu, napravio si prostora i s distance zabio za vodstvo domaćina.

Pogodak pogledajte u videu, a utakmicu Rijeka – Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, od 20:45! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.