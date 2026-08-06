Legenda Rijeke otkrila kako do pobjede protiv Finaca: 'Imamo veliku prednost'

Rijeka večeras na Rujevici od 20:45 igra utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv finskog Ilvesa, a utakmicu je uz Borisa Jovičića najavio Damir Kreilaich.

U kakvom je stanju Toni Fruk?

"Toni se vraća u formu u kojoj je bio prije Svjetskog prvenstva i iz utakmice u utakmicu diže formu. Njegova osobnost je jako bitna za momčad, on je okosnica Rijeke i njegova igra daje veću razinu ostalima."

Čeka se transfer?

"Njegove liderske sposobnosti dovoljno govore. On je velika igračka klasa i na njemu je da nastavi igrati i trenirati, a transfer će sigurno doći."

Kakav je predosjećaj za večerašnju utakmicu?

"Očekuje nas tipična utakmica protiv skandinavske momčadi koja je jako fizički dobra i disciplinirana, ali mi smo favoriti i vjerujem da će dečki odigrati dobru utakmicu i pobijediti."

Sami su naglasili da su domaćinska momčad, je li to poruka?

"Trebamo biti strpljivi, kao što smo bili protiv Derryja i Rudeša, i onda će naša kvaliteta doći do izražaja. Velika prednost je što smo sve tri utakmice u ovoj sezoni igrali protiv momčadi u niskom bloku, kakav će biti i Ilves. Trebamo biti strpljivi, dobro reagirati na njihove kontre i polukontre te iskoristiti naš posjed", zaključio je Kreilach.

Hoće li Rijeka uspjeti iskoristiti tu nominalnu prednost, vidjet ćemo od 20:45. Utakmicu Rijeka – Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, od 20:45! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.