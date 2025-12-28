Umirovio se 'najveći Kvarnerski sin'
Kreilach se nije uspio nametnuti te je ove sezone odigrao samo dva nastupa za Riječane, ali to je bilo dovoljno da Armada dočeka povratak „svoga sina“
Damir Kreilach, Vukovarac koji je postao legenda riječkog nogometa, ali i MLS-a, prvim će danom siječnja okačiti kopačke o klin i preseliti se u ured, potvrdio je to za Novi list sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar.
„S Kreilachom smo napravili dogovor, on će se uključiti u rad kluba. Dakle, legenda završava igračku karijeru i postaje dio sportske struke. Bit će spona između igrača i kluba. Primjerice, pratit će igrače na posudbi, razgovarati s mlađim igračima, pomagati im u razvoju i razvijanju osjećaja pripadnosti klubu i slično. Naravno, može obavljati i skautski posao jer ima poznanstva nakon velike karijere, a na kraju krajeva može sudjelovati i u izlaznim i u ulaznim transferima“, rekao je Raić-Sudar.
Kreilach je apsolutna legenda Rijeke. Za momčad s Kvarnera igrao je u dva mandata, a u prvom je skupio 133 nastupa. Tada je bio kapetan momčadi koja se borila za opstanak, prije nego što je otišao u Union Berlin za 450 tisuća eura kako bi klubu dao potrebnu financijsku infuziju. U Unionu je, kao i u Rijeci, postao miljenik navijača te je u pet sezona skupio 157 nastupa za klub čiji navijači doslovno krvare za njega. Slijedio je transfer u Real Salt Lake City, čiji je Kreilach treći najbolji strijelac svih vremena, pa sezona u Vancouveru i povratak u Rijeku.
