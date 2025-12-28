Umirovio se 'najveći Kvarnerski sin'

Damir Kreilach, Vukovarac koji je postao legenda riječkog nogometa, ali i MLS-a, prvim će danom siječnja okačiti kopačke o klin i preseliti se u ured, potvrdio je to za Novi list sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar.

„S Kreilachom smo napravili dogovor, on će se uključiti u rad kluba. Dakle, legenda završava igračku karijeru i postaje dio sportske struke. Bit će spona između igrača i kluba. Primjerice, pratit će igrače na posudbi, razgovarati s mlađim igračima, pomagati im u razvoju i razvijanju osjećaja pripadnosti klubu i slično. Naravno, može obavljati i skautski posao jer ima poznanstva nakon velike karijere, a na kraju krajeva može sudjelovati i u izlaznim i u ulaznim transferima“, rekao je Raić-Sudar.

Kreilach je apsolutna legenda Rijeke. Za momčad s Kvarnera igrao je u dva mandata, a u prvom je skupio 133 nastupa. Tada je bio kapetan momčadi koja se borila za opstanak, prije nego što je otišao u Union Berlin za 450 tisuća eura kako bi klubu dao potrebnu financijsku infuziju. U Unionu je, kao i u Rijeci, postao miljenik navijača te je u pet sezona skupio 157 nastupa za klub čiji navijači doslovno krvare za njega. Slijedio je transfer u Real Salt Lake City, čiji je Kreilach treći najbolji strijelac svih vremena, pa sezona u Vancouveru i povratak u Rijeku.

Kreilach se nije uspio nametnuti te je ove sezone odigrao samo dva nastupa za Riječane, ali to je bilo dovoljno da Armada dočeka povratak „svoga sina“.

