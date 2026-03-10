Bizarna krađa u Cortini: Netko odnio kamene za curling teške 20 kilograma

Dva kamena za curling ukradena su s iz Cortina Curling Olympic centra u Cortini d'Ampezzo, gdje se održavaju Paraolimpijske igre Milano Cortina 2026.

Krađa se dogodila nekoliko dana prije službenog otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara.

Vijest je prva objavila austrijska novinska agencija dpa, a kasnije je potvrđena u Cortini. Krađa je prijavljena policiji, koja je pokrenula istragu kako bi identificirala krivca.

Procijenjena vrijednost svakog kamena iznosi oko 750-800 eura, ali ekonomska šteta nije primarna briga organizatora.

Ukradeno kamenje bilo je dio opreme koja se koristila u preliminarnih natjecanja. Unatoč ovom incidentu, sportski program nije bio pogođen. Rezervno kamenje u setu prilagođeno je istim tehničkim specifikacijama kao i ono na natjecanju i zamijenit će ukradeni granit.

Kamenje je izrađeno od granita koji se vadi na otoku Ailsa Craig u Škotskoj, te sjeverno od velškog poluotoka Llyn. Svaki kamen teži između 17 i 20 kg, može se opremiti senzorima i traje u prosjeku između 50 i 70 godina.

Predsjednik regije Veneto, Alberto Stefani, krađu je nazvao "kukavičkim činom". Gradonačelnik grada Cortine d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi, namjerava ih sve otkupiti i donirati lokalnom curling klubu i obnovljenom klizalištu.

