FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOMEDIJA /

Bizarna krađa u Cortini: Netko odnio kamene za curling teške 20 kilograma

Bizarna krađa u Cortini: Netko odnio kamene za curling teške 20 kilograma
×
Foto: Tiziana FABI/AFP/Profimedia

Kamenje je izrađeno od granita koji se vadi na otoku Ailsa Craig u Škotskoj

10.3.2026.
11:00
Hina
Tiziana FABI/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dva kamena za curling ukradena su s iz Cortina Curling Olympic centra u Cortini d'Ampezzo, gdje se održavaju Paraolimpijske igre Milano Cortina 2026.

Krađa se dogodila nekoliko dana prije službenog otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara.

Vijest je prva objavila austrijska novinska agencija dpa, a kasnije je potvrđena u Cortini. Krađa je prijavljena policiji, koja je pokrenula istragu kako bi identificirala krivca.

Procijenjena vrijednost svakog kamena iznosi oko 750-800 eura, ali ekonomska šteta nije primarna briga organizatora.

Ukradeno kamenje bilo je dio opreme koja se koristila u preliminarnih natjecanja. Unatoč ovom incidentu, sportski program nije bio pogođen. Rezervno kamenje u setu prilagođeno je istim tehničkim specifikacijama kao i ono na natjecanju i zamijenit će ukradeni granit.

Kamenje je izrađeno od granita koji se vadi na otoku Ailsa Craig u Škotskoj, te sjeverno od velškog poluotoka Llyn. Svaki kamen teži između 17 i 20 kg, može se opremiti senzorima i traje u prosjeku između 50 i 70 godina.

Predsjednik regije Veneto, Alberto Stefani, krađu je nazvao "kukavičkim činom". Gradonačelnik grada Cortine d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi, namjerava ih sve otkupiti i donirati lokalnom curling klubu i obnovljenom klizalištu.

POGLEDAJTE VIDEO: Jordanac u HNL-u državni prvak na 100 i 200 metara: 'Samo jednom sam trčao i odmah pobijedio'

Curling
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx