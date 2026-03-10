Jakov Jozinović neće otkazati koncert, a Tony Cetinski poručio: 'Prijete smrću meni i obitelji!'

Pjevač Tony Cetinski (56) tvrdi da su on i njegova obitelj zaprimili prijetnje smrću nakon što je odlučio otkazati najavljeni koncert u dvorani SPENS u Novom Sadu. O tome je progovorio u komentaru na društvenim mrežama, no nije naveo tko mu prijeti niti na koji način. Njegova reakcija uslijedila je nakon poruke podrške koju mu je na Facebooku uputio Marin Medak, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao domoljubni tekstopisac.

Cetinski je poručio da je svjestan kako je svojom odlukom zatvorio određena vrata, ali i priznao da žali što je uopće ranije nastupao na toj lokaciji. Dodao je kako će sve prijetnje upućene njemu i njegovoj obitelji prikupljati i prijavljivati nadležnim institucijama. Ujedno je ponovio ispriku svima koji su se zbog planiranog koncerta osjetili povrijeđeno ili poniženo, istaknuvši da danas, da je ranije znao sve okolnosti, ondje nikada ne bi nastupio.

'Obraz ispred profita'

Podršku mu je javno pružio i Medak, koji je bio među sudionicima konferencije za novinare na kojoj su braniteljske udruge pozvale hrvatske izvođače da otkažu nastupe u toj dvorani. U svojoj objavi naveo je kako je Cetinski odabrao “obraz ispred profita” te mu poručio da će mu se ta odluka vratiti kroz podršku publike i koncerte diljem Hrvatske i svijeta.

Podsjetimo, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su domaće glazbenike da otkažu ili premjeste koncerte u SPENS-u, tvrdeći da je dvorana nakon pada Vukovar 1991. služila kao logor u kojem su bili zatočeni hrvatski branitelji i civili. Cetinski je objasnio da je koncert odlučio otkazati nakon što je posljednjih dana čuo brojna svjedočanstva ljudi kojima ta lokacija budi bolna sjećanja. Naglasio je i da njegova odluka nije usmjerena protiv publike u Srbiji, prema kojoj osjeća veliko poštovanje i zahvalnost zbog dugogodišnje podrške.

Jakov Jozinović neće otkazati koncert

U međuvremenu je pjevač Jakov Jozinović objavio da neće otkazati svoj koncert u istoj dvorani, zakazan za 14. ožujka. Jozinovićev koncert zasad bilježi dobar interes publike. Prema dostupnim informacijama, većina mjesta na tribinama je rasprodana, dok su u fan pitu i parteru još dostupne ulaznice. Budući da dvorana prima između 7000 i 8000 posjetitelja, procjenjuje se da je do sada prodano oko 5500 karata. S cijenama ulaznica od 20 do 28 eura, procijenjeni prihod od prodaje mogao bi dosegnuti oko 132 tisuće eura, iako će dio tog iznosa otići na troškove organizacije koncerta.

Centar za izbjeglice, a ne logor

S druge strane, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin odbacio je takve tvrdnje. Poručio je da je SPENS tijekom ratnih godina služio kao prihvatni centar za izbjeglice iz Hrvatske, a ne kao logor, te dodao kako su mu građani dostavili fotografije koje, prema njegovim riječima, pokazuju dolazak srpskih izbjeglica i djece koja su ondje pronašla privremeni smještaj. Inače, Cetinski je u SPENS-u nastupao više puta od 2012. godine, a za ovaj koncert bilo je prodano oko 3500 ulaznica. Prema procjenama, prihod od prodaje karata iznosio bi oko 71.750 eura, što je iznos koji će organizatori morati vratiti nakon otkazivanja.