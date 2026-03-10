Konačno osmina finala Lige prvaka: Pašalić na Stanišića, Tudor u paklu Metropolitana

Nakon duge i iscrpne faze po skupinama pa zatim i dodatnog play-offa, konačno kreće ono najbolje. Na redu je osmina finala Lige prvaka!

Galatasaray - Liverpool 1:0

Atalanta - Bayern 0:0

Atletico - Tottenham 0:0

Newcastle - Barcelona 0:0

U ranijem terminu igraju Galatasaray - Liverpool, a od 21 sat Atalanta našeg Marija Pašalića dočekuje Bayern također našeg Josipa Stanišića. Naše trenerske boje pak brani Igor Tudor koji je s Tottenhamom na teškom gostovanju u Madridu kod Simeonovih Colchonerosa.

Utakmica u Madridu označava i povratak na Metropolitano, gdje su Spursi 2019. igrali finale Lige prvaka protiv Liverpoola. Situacija se do danas osjetno promijenila, ali se u Tudoru vraćaju neki od bitnih igrača. Richarlison, Cristian Romero i Micky van de Ven.

