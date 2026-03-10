FREEMAIL
'OSJETLJIVO PITANJE' /

Tanker s ruskom naftom stiže u travnju? 'Plenković sigurno ne želi da ni jedna kap prođe kroz Janaf'

Reporterka RTL-a Danas, Katarina Brečić, uživo se javila iz Rijeke, gdje je INA predstavila najveću investiciju u povijesti kompanije. Riječ je o nadogradnji Rafinerije nafte Rijeka vrijednoj 700 milijuna eura.

Istaknula je kako bi tanker s ruskom naftom u Hrvatsku trebao stići krajem travnja. "Prema neslužbenim informacijama iz MOL-a, to bi se moglo dogoditi potkraj travnja, s obzirom na to kada je MOL naručio taj tanker s nesankcioniranom ruskom naftom i koliko mu vremena treba za dolazak", izvijestila je.

Dodala je kako u MOL-u i dalje tvrde da imaju sve dozvole u skladu s europskim i američkim režimom sankcija. "Čekaju potvrdan odgovor hrvatske strane da takav tanker može doći", izvijestila je Brečić.

Više pogledajte u videu.

10.3.2026.
20:52
RTL Danas
NaftaRusijaSankcijeMolIna
