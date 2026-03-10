Susjeda otkrila jezive detalje ubojstva u Gospiću: 'Njegova mama nam je kucala na prozor...'

Ima li kraja, pitamo se nakon dvostrukog ubojstva rano u utorak u Gospiću. Pomahnitali je muškarac ubio majku i baku, a policiji je otprije poznat. Bojali su ga se i mještani koji se pitaju je li se tragedija mogla izbjeći.

Mirno susjedstvo u Gospiću u šoku je od ranog jutra kada je 47-godišnjak ubio svoju 99-godišnju baku i 70-godišnju majku.

Majka je netom prije došla tražiti pomoć od svojih podstanara u susjednoj kući.

Aleksandra opisala horor

"Njegova mama je došla tu nama, kucala na prozor i tražila mobitel da zove Hitnu pomoć. I ona je to zvala i uzela mužev mobitel i otišla iza. I to je to bilo. Ona je otišla i čula se galama, vrištanje, kao traži pomoć", kaže Aleksandra Prodanova koja je sa suprugom i 14-godišnjom kćeri zadnje četiri godine podstanarka u obitelji u kojoj se dogodio zločin.

Nakon što je nazvala policiju i vratila se prema kući, i ona je ubijena u dvorištu, a sin je sačekao policiju koja ga je uhitila i odvela.

"Mi smo baš u šoku. Ne znam, ne može se to opisati, bože sačuvaj", kaže prestrašeno Aleksandra, a susjed Milan Kosović dodaje da je dobro poznavao obitelj i da je čuo da sin ima psihičkih problema: "On je sinoć bio u nekom pubu tamo i sve je izgledalo normalno, ali kad je došao kući, što je radio... I ranije je pokazivao neku agresivnost i to baš prema familiji, više nego prema susjedima".

Jedno tijelo pronađeno u septičkoj jami

Sukob u obitelji dogodio se i prije svitanja. "Prema za sada provedenim rezultatima očevida proizlazi da su se ova ubojstva dviju ženskih osoba dogodila hladnim oružjem", kazala je županijska državna odvjetnica iz Karlovca Vera Magdić Bižanović i dodala da je jedno tijelo pronađeno u kući, a drugo izvan dvorišta u jednom šahtu.

U psihičkom rastrojstvu muškarac je baku ubio u njihovoj kući, a majku je nakon ubojstva ubacio u staru septičku jamu. Pokojna 70-godišnjakinja žalila se i ranije susjedima na probleme sa sinom. "Ono što možemo reći je da se radi o osobi s duševnim smetnjama prema kojoj je nekoliko puta bilo postupano na zahtjev zdravstvenog osoblja prilikom smještanja u psihijatrijsku ustanovu. Nemamo informacija da je bilo kaznenih djela do sada unutar obitelji", kaže glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Nema ih ni socijalna služba. "Osoba je ostvarila je pravo na novčanu naknadu u sustavu socijalne skrbi. Nadležni područni ured nije imao drugih postupanja niti bilo kakvih saznanja o nasilju u obitelji", poručili su iz Zavoda za socijalni rad.

Osumnjičenik je ranije živio u Zagrebu sa suprugom i djecom, a u zadnji period u Gospiću. Državno odvjetništvo odlučuje o kvalifikaciji djela i je li u pitanju femicid. "Još se uvijek utvrđuju okolnosti vezane upravo uz te činjenice koje su važne za kvalifikaciju kaznenog djela, hoće li biti teško ubojstvo iz članka 111. ili teško ubojstvo ženskih osoba iz članka 111.", zaključila je županijska državna odvjetnica iz Karlovca.

Nakon provedenog očevida naložena je i obdukcija tijela dviju nesretnih žena.