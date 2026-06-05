Bacate smeće pokraj kontejnera? U ovom hrvatskom gradu čeka vas paprena kazna

Odvajaju više od 20 posto otpada i među prvima su uveli polupodzemne spremnike za otpad i podijelili ključeve spremnika, a sada su otišli i korak dalje. Grad Knin počeo je ispisivati visoke kazne za sve koji nemarno i neodgovorno ostave vreću mješovitog kućnog otpada pored kontejnera ili spremnika.

Onaj tko je ostavio vreću smeća izvan kontejnera, vrlo lako bi mogao dobiti kaznu od čak tisuću eura! Grad Knin do sada je izrekao pet takvih kazni.

"Stvarno je ružno vidjeti sa strane da netko baci kesu otpada, da to pasi lutalice raznose po gradu ili bilo tko. Ja imam tri kante i ja redovno plaćam. Mislim da bi to svi trebali platiti. A kazne bi trebalo podignuti", kaže Nikola koji potpuno podržava recikliranje otpada kao i Kninjanka Rina: 'Mislim da je to u redu, da trebamo naviknuti pravilno odlagati i odvajati. To se u Europi radi odavno. I mi trebamo biti spremni na sve to. Tako je, ne treba se bojati kazni.'

U Kninu je zaposlen još jedan komunalni redar kako bi se nesavjesni građani identificirali, a visoke kazne stigle na prave adrese.

"Ja ne bih rekao da su drakonske. Još prošle godine smo donijeli odluku na Gradskom vijeću, bilo je javno savjetovanje, nije bilo prigovora ni od građana. Naime, oni koji uredno odlažu otpad na propisana mjesta, oni neće plaćati te kazne. Naravno, smisao tih kazni nije da mi na tome nešto zaradimo, nego da potaknemo građane da se ponašaju odgovorno", kaže gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić.

Visoka kazna može se umanjiti jedino ako onaj tko dobije rješenje o plaćanju kazne od tisuću eura, kaznu plati u roku od osam dana. Tada se ona umanjuje za jednu trećinu.

Ekološka udruga predlaže nagrade za recikliranje

Iako se ne smatraju velikim zagovornicima kažnjavanja, kninski ekolozi priznaju da u nekim slučajevima nema drugog načina.

"Zaista postoje neodgovorni pojedinci. Evo, imamo slučaj da ljudi u rijeke bacaju namještaj i ostalo, znamo jer radimo često akcije čišćenja", kaže Inga Kukolj, tajnica Ekološke udruge Krka Knin, koja svakodnevno potiče građane u recikliranju odjeće, igračaka, i knjiga, pa predlaže da se uz kazne uvedu i nagrade: "U reciklažna dvorišta svi mogu odnijeti sve vrste otpada besplatno, pa evo, zašto ne bi petero građana tijekom ove godine, onih koji najviše puta koriste usluge reciklažnog dvorišta, zašto ne bi dobili nagradu, pa imali besplatne račune odvoza Čistoće i komunalnog otpada kroz iduću godinu?"

Odvojeni reciklažni otpad zbrinjava se besplatno, a naplaćuje se samo odvoz mješovitog otpada.

"Ukupan račun za jedno kućanstvo može doći na nekih 12 do 13 eura. Zajedno onaj fiksni i varijabilni dio. Konkretno, ja doma imam jednu kantu mjesečno, nekad i manje, nekad se i ne uspije napuniti jedna kanta od 120 litara miješanog komunalnog otpada", objašnjava na osobnom primjeru gradonačelnik Ćaćić.

Vlasnici obiteljskih kuća mogu preuzeti u "Čistoći i zelenilu" i osobne kompostere za bio razgradivi otpad, a Grad Knin je već dobio i građevinsku dozvolu za gradnju gradske kompostane za veće količine takvog otpada.