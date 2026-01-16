FREEMAIL
'NEMA JEDNOSTAVNOG RJEŠENJA' /

Oni muku muče sa smećem, ali Ana ima rješenje: 'Najbolje na Mars, tamo ima mjesta'

Splitski Karepovac puni se brzo - a odlaganje otpada moglo bi doći u pitanje već krajem godine! Ubrzano se traži alternativno rješenje jer davno najavljena Lećevica bi u najboljem scenariju trebala proraditi tek sredinom 2028. godine. Apelira se na okolna mjesta da prime tuđe smeće, no nitko ga neće. 

Karepovac je na izdisaju. Splićani se pitaju, prijeti li im  napuljski scenarij i gdje sa smećem nakon što se Karepovac zatvori.

"Ma najbolje na Mars, tamo ima mjesta", smatra Ana iz Splita.

Više pogledajte u prilogu

 

16.1.2026.
19:50
Rade Županović
SmećeKarepovacSplitOdlaganje Otpada
