Splićanima prijeti napuljski scenarij? Karepovac se puni, a Lećevica spremna tek 2028. godine

'OPTIMISTIČNI SMO' /

Prijeti li Splitu napuljski scenarij? Splitsko odlagalište otpada puni se brže od planiranog, a vlasti najavljuju i zatvaranje do kraja ove godine. Regionalni centar za gospodarenje otpadom bit će u funkciji u najboljem scenariju tek sredinom 2028. godine, pa se postavlja pitanje gdje će se otpad sa šireg splitskog područja odlagati. Susjedni gradovi i općine imaju isti problem, a veliki dio njih otpad i danas odlažu na Karepovcu.

Reporter RTL-a Danas Rade Županović o ovoj temi razgovarao je s direktorom Regionalnog centra čistog okoliša Lećevica Ivanom Vukorepom.

Gotovo 30 godina prošlo je od prvotne ideje o izgradnji Centra; nalazimo se u 28. godini, a još uvijek nismo spremni za prihvat otpada. Kada to najranije možemo očekivati?

U tijeku je javna nabava za drugu fazu realizacije Centra. Ukupna vrijednost nabave iznosi 70 milijuna eura. Očekujemo da ćemo, prođu li aktivnosti javne nabave prema planu, potpisati ugovor s odabranim ponuditeljem tijekom ljeta. Cilj je da Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici bude završen do kraja 2028. godine.

