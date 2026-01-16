Raskinuli bi dopunsko preko HZZO-a? Možete izbjeći plaćanje penala, ali ima jedan uvjet

Posla u ordinacijama obiteljske medicine u posljednje je vrijeme sve više. Osim pregleda, mijenjaju se i podaci pacijenata jer mnogi su svoje dopunsko zdravstveno osiguranje iz HZZO-a prebacili u privatne osiguravajuće kuće.

Mirela Marković, liječnica obiteljske medicine, komentira: "Nama to otežava život jer moramo sve ručno unositi u naš kompjutorski program. S druge strane, naši stariji pacijenti, kojih imamo najviše, često traže da im promijenimo trajni nalog u banci, što mi, naravno, ne radimo. Tako da sam primijetila da je počela promjena osiguravajućih kuća."

U HZZO-u potvrđuju trend, no tvrde da je broj otkazanih polica neznatan. Ipak, u tvrtki koja se bavi usporedbom cijena ističu da kaos na tržištu može eskalirati jer građani imaju samo dva tjedna do poskupljenja s 9 na 15 eura.

'Vijest je kasno stigla'

Bojan Radlović, predsjednik uprave tvrtke, objašnjava: "Nažalost, vijest je stigla kasno. Građani imaju samo 15 dana da poduzmu radnje. Treba otići na HZZO stranicu, ispuniti potrebne obrasce i naznačiti raskid zbog povećanja cijene te poslati na odgovarajuću e-mail adresu."

Osiguranici su dosad policu HZZO-a mogli otkazati produženjem ugovora ili plaćanjem penala za raskid. Izvanredni raskid moguć je samo u posebnim situacijama, poput ove.

Morana Krušarovski, pomoćnica ravnatelja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kaže: "Obavijestili smo osiguranike pri sklapanju police da opći uvjeti mogu biti promijenjeni. Promjena cijene je promjena općih uvjeta, i naši su osiguranici upoznati s time da, ako ne pristaju, mogu otkazati policu prije primjene nove cijene."

Raskid police se ne isplati svima

Stručnjaci upozoravaju da raskid police u HZZO-u, iako jednostavan, ne isplati se svima.

Bojan Radlović dodaje: "Za svakoga ispod 60 godina ima smisla promijeniti iz HZZO u privatnu osiguravajuću kuću. Za mlađe osobe, recimo 20-godišnjake, polica bi stajala 6 eura, za 30-godišnjake 7 eura i tako dalje."

Kome je što najisplativije, treba brzo odlučiti, jer rok za raskid ugovora bez penala istječe zadnjeg dana ovog mjeseca.