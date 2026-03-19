Pitali smo vas što biste poručili očevima? Dirnuli ste nas odgovorima: 'Nikad zaboravljen'

Povodom Dana očeva, pitali smo naše čitatelje jedno jednostavno, ali dirljivo pitanje: "Da možete reći samo jednu rečenicu svom ocu - što bi to bilo?" Odgovori koje ste nam poslali puni su emocijai ljubavi za očeve koji su još uvijek uz vas, ali i za one koji na žalost više nisu među nama.

"Nedostaješ za sve što je bilo i za sve što dolazi", napisala je jedna čitateljica na Facebook profilu Net.hr-a.

"Neopisiv je osjećaj koliko mi nedostaješ dragi tajo, zauvijek voljen i NIKADA ZABORAVLJEN", podijelila je druga.

"Zahvalila za sve što mi je pružio u životu. Sutra bi mu bio imendan. Počivaj u miru Božijem", napisala je jedna osoba.

"Hvala što si mi dao najljepših 40 godina... nedostaješ", glasio je jedan komentar.

"Tvoj prerani odlazak na neko bolje mjesto obećava i sastanak. Neizmjerno mi nedostaješ. Volim te!", podijelila je jedna čitateljica.

''Ti i mama pokazujete što je prava ljubav''

"Hvala ti što ti i mama pokazujete kako izgleda prava ljubav, poštovanje i razumijevanje i nakon 44 godine braka...", jedan je od komentara.

"Nema tih riječi sa kojima bih opisala tu ljubav i prazninu što ga više nema. Plovi gore po nebeskim ravnicama i znaj da si uvijek sa nama."

"Ti si bio vječni Petar Pan u potrazi za svojom sjenom. Što sam starija, to sam svjesnija činjenice da tu životnu energiju nosim i sama, i to mi je dar od Boga i od roda", glasio je jedan komentar.

"Dragi japa, jako fališ. Čuvaj i voli mamu koja je s tobom. Bdijte nad nama. Čuvali vas anđeli", napisala je jedna osoba.

"I moj život sada, na tvoj život sliči... Gledam tvoju sliku, gledajući sebe", napisala je druga.

"Jedini muškarac na svijetu koji me nikad nije povrijedio. Iako imam princa, tata uvijek ostaje moj kralj. Moja sigurna luka nesigurnog svijeta", glasio je jedan komentar.

"Hvala ti što si 47 godina lomio kičmu... više za druge nego za sebe."

"Hvala ti tata za sve i hvala ti što si još uvijek tu za mene. Voli te tvoja 'velika princeza', kako ti meni kažeš."

Ovi iskreni i emotivni komentari natjerali su nas da zastanemo na tren i prisjetimo se koliko nas očevi oblikuju kroz život i utječu na nas na bezbroj načina — kroz podršku, učenje, smijeh i ljubav. Bilo da su još s nama ili nas gledaju s neba, svaki Dan očeva je prilika da im zahvalimo i izrazimo osjećaje koje svakodnevno možda zaboravimo reći naglas.

