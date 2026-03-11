Genijalan trik jednog oca za brzo uspavljivanje djece: 'O njemu gotovo nitko ne govori'

Svaki roditelj zna da je odlazak djece na spavanje često jedna od najvećih svakodnevnih bitaka. Čak i nakon dugog dana ispunjenog igrom, djeca često tvrde da nisu umorna, žele se još igrati ili stalno ustaju iz kreveta i nakon što su ih roditelji već sztavili na spavanje.

U nekim obiteljima uspavljivanje može potrajati i satima pa sve završi iscrpljenim i frustriranim roditeljima nakon što mališani napokon zaspu. No jedan je otac podijelio jednostavan trik za koji tvrdi da može pomoći da djeca zaspu za samo 15 minuta, pretvarajući večernju borbu u mirnu i jednostavniju rutinu, piše The Sun.

Metoda brzog uspavljivanja djece

Jon, koji je svoju tehniku podijelio na TikToku, kaže da je prije nego što je otkrio ovaj trik uspavljivanje njegove djece često trajalo i više od sat vremena.

"Ako vam je dosta toga da uspavljivanje traje predugo, onda imam jedan trik za vas. Većina savjeta na internetu o tome kako skratiti uspavljivanje je dobra – primjerice imati ustaljenu večernju rutinu ili dijete staviti u krevet malo ranije. No ako vašem djetetu i dalje treba između 45 minuta i sat vremena da zaspi, postoji još nešto što možete pokušati. To je mali trik za mozak, a o njemu gotovo nitko ne govori", objašnjava ovaj otac.

Jon savjetuje da se najprije provede uobičajena večernja rutina: oblačenje pidžame, pranje zubi i odlazak u krevet. Ključna razlika dolazi kada je vrijeme za priču prije spavanja. Umjesto da djetetu čitate slikovnicu, predlaže da mu ispričate priču o danu koji je upravo prošao.

"Počnite od trenutka kada su se probudili, što su doručkovali i zatim ispričajte sve što se događalo tijekom dana – sve do odlaska na spavanje. Ako se nečega ne sjećate, pitajte njih. Neka se prisjete i popune praznine ili vas isprave ako nešto pogriješite. A kada dođete do kraja, recite: 'A onda su zatvorili oči i zaspali", dodaje.

Foto: Shutterstock

Ovaj otac kaže da je takav pristup zabavan i razigran, ali istodobno aktivira dio mozga zadužen za kratkoročno pamćenje i priprema ga za san.

"Time se aktivira dio mozga koji će biti aktivan odmah nakon što zaspu. Ne bih rekao da time varate dječji mozak, nego se na neki način pripremate. To je stvarno odličan trik. Isprobajte ga", poručio je.

Glasnogovornik jedne turističke zajednice dodao je kako je ovaj trik posebno koristan tijekom putovanja s djecom.

"Djeca često teško zaspu u avionima ili u nepoznatim hotelskim sobama pa im prepričavanje dana, primjerice onoga što se događalo u zračnoj luci prije odlaska na spavanje, može pomoći da se smire i opuste. To je trik koji svakako vrijedi isprobati, a obiteljima može znatno olakšati putovanja", rekao je.

