Fruk zagrmio pred svijetom: ‘Dalje je prošla lošija momčad! Drugi je gol visio u zraku'

Iako je Rijeka pružila vrlo dobru partiju, remizirala je 1-1 na gostovanju kod Strasbourga te je, zbog ukupnog rezultata 2-3, ispala u osmini finala Konferencijske lige. Toni Fruk doveo je Rijeku u vodstvo u 21. minuti, ali to nije bilo dovoljno za prolaz. U 71. minuti Valentin Barco zabio je za izjednačenje, razveselio domaće navijače i odveo Strasbourg u četvrtfinale, gdje ih očekuje Mainz.

"Bili smo blizu, ali nije bilo dovoljno. Frustrirajuće, ali život ide dalje... Bilo je ovo dugačko europsko putovanje, no Strasbourg je nevjerojatna momčad. Pokazali smo kvalitetu, bilo je 50:50 i moglo otići na obje strane. Čestitke Strasbourgu, a mi idemo dalje uzdignute glave", kazao je Tiago Dantas u četvrtak kasno navečer nakon susreta za kameru Arene Sport.

Toni Fruk je kazao:

"Možda nisam objektivan, ali kad sve stavimo na papir, lošija ekipa je prošla dalje. Mnogi su nas otpisali, no više smo pokazali, pogotovo u uzvratu. Nije nas nagradilo drugim golom, ostajemo razočarani jer vjerujem da smo zaslužili prolaz. Normalno je da smo se malo povukli nakon što smo zabili gol, izdržali smo sve njihove napade, Zlomislić je obranio nekoliko šansi... Šteta što nismo iskoristili svoje prilike nakon prvog pogotka, gol je visio u zraku. Čestitam cijeloj ekipi, ovo je veliki uspjeh za klub i hrvatski nogomet. Opet, šteta što smo ostali bez nagrade nakon dvije ovako dobre utakmice".

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka ide po čudo! Evo što je rekao ključni čovjek obrane