Brojni poznati bili su u Dubrovniku, a slavila je momčad Willa Smitha

Dubrovnik je drugu godinu zaredom bio domaćin svjetske elite u utrkama električnih glisera, a povijesne zidine ponovno su poslužile kao spektakularna kulisa. Tijekom dva dana, 12. i 13. lipnja, Jadransko more pretvorilo se u arenu za futurističke RaceBird letjelice. U dramatičnom finalu pobjedu je odnio tim Angola Westbrook Racing, u vlasništvu Willa Smitha.

Događaj je i ove godine privukao brojne svjetske zvijezde. Uz vlasnike timova poput Toma Bradyja, Rafaela Nadala i NBA zvijezdu Kylea Kuzmu. Njihova prisutnost pretvorila je sportsko natjecanje u globalni lifestyle događaj. Spektakl nisu propustili ni visoki dužnosnici, uključujući premijera Andreja Plenkovića, koji je istaknuo važnost utrke za promociju Hrvatske. Vlada će, najavio je, projekt financijski pratiti do 2028. godine s milijun eura godišnje, osiguravajući budućnost natjecanja na Jadranu. Gradonačelnik Franković naglasio je velik marketinški uspjeh.

Utrka u Dubrovniku stigla je u ključnom trenutku sezone, s minimalnim bodovnim razlikama među vodećim timovima. Nakon dva dana kvalifikacija i napetih utrka, finale je donijelo vrhunac uzbuđenja. Tim Angola Westbrook Racing pokazao je iznimnu vještinu na izazovnom jadranskom moru i osigurao pobjedu ispred Team Bradyja, tima legende američkog nogometa. Treće mjesto na postolju zauzeo je tim AlUla, iza kojeg stoji košarkaška ikona LeBron James. Pobjeda je Smithovom timu donijela ključne bodove u gustoj borbi za naslov prvaka.

Službeno nazvano UIM E1 Svjetsko prvenstvo, natjecanje nije samo sport, već i platforma za promociju održive morske mobilnosti. Futuristički gliseri RaceBird na hidrokrilima lebde iznad mora dostižući brzine do 93 km/h bez emisija plinova. U sklopu događaja održan je i "Dubrovnik Blue Economy Summit", gdje se raspravljalo o primjeni električnog pogona u pomorstvu. Alejandro Agag, osnivač E1 serije, opisao je Dubrovnik kao "jedno od najljepših mjesta na svijetu" i ključnu postaju prvenstva.

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