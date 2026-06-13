Plenković u Dubrovniku naletio na LeBrona Jamesa: Tražio i dobio ono što svi žele

U Dubrovniku se održava utrka E1 električnim gliserima. Sport koji je često nazvan i "Formulom 1 na vodi" obožavan je među bogatim i slavnim.

Među brojnim investitorima nalaze se Will Smith, Tom Bardeyj, Rafael Nadal i LeBron James, a u Dubrovnik je u sklopu najnovije utrke upravo potonji dvojac.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković pratio je finalnu utrku električnih glisera u sklopu Svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije, a tamo se naravno susreo i sa spomenutim LeBronom Jamesom koji je potpisao dres njegoav sina.

Formulu 1 na vodi, kako glasi nadimak ovog sporta, gledajte na platformi VOYO u subotu 13. lipnja od 16 sati.

Podsjetimo, premijer je u petak najavio i da će nazočiti utakmici Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Paname, koja je na rasporedu 23. lipnja u Torontu, što bi se preklapalo s njegovim službenim posjetom Kanadi.

"U ovom trenutku gledamo da odemo na drugu utakmicu grupe u Kanadi. Dogovaramo bilateralni sastanak s kanadskim premijerom Carneyjem", izjavio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske tijekom boravka na FIBA 3x3 World Tour košarkaškom natjecanju u Zadru.

Premijer Plenković je poznat kao zaljubljenik u košarku, a pohvalio je organizaciju natjecanja u tzv. uličnoj košarci koja je stekla status olimpijskog sporta.

"Ovo je super. Košarka 3×3 postaje sve popularniji olimpijski sport. Drago mi je da je ovaj World Tour došao u Zadar. Mislim da to popularizira košarku", rekao je Plenković te istaknuo dugogodišnju košarkašku tradiciju Zadra i Dalmacije.

“Kod nas se svugdje igra košarka, ali u Zadru se igra sjajna košarka desetljećima. Basket se u Dalmaciji igra oduvijek."

Premijer je pohvalio i podršku lokalnih i državnih institucija organizaciji turnira i istaknuo da ovakva natjecanja pozitivno utječu na približavanje sporta mlađim generacijama.