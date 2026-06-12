Ovo nije prikazano u prijenosu: Pogledajte kako su redari uletjeli među navijače BiH

Utakmicu Kanade kao jednog od tri domaćina Svjetskog prvenstva protiv BiH obilježila je odlična atmosfera na tribinama.

Nakon uvodnog otvaranja prvenstva i glazbenog dijela koji je vrhunac doživio kada je Alanis Morissette otpjevala himnu, krenula je i utakmica.

Iako je BiH imala veliki broj navijača kroz dan na ulicama Toronta, na stadionu ih je bilo puno manje od domaćih snaga. No, bili su glasni i očito malo i pretjerali. U jednom trenutku redari su ušli na tribinu među navijače BiH, ali srećom nije bilo eskaliranja situacije.

Tribine su oblilježile i šarene navijačice s obje strane te tako dodatno obilježile povijesnu utakmicu za obje reprezentacije.

U skupini se nalaze još reprezentacije Švicarske i Katara te će i jedni i drugi odigrati još najmanje dvije utakmice na Mundijalu.