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INCIDENT NA TRIBINI /

Ovo nije prikazano u prijenosu: Pogledajte kako su redari uletjeli među navijače BiH

Ovo nije prikazano u prijenosu: Pogledajte kako su redari uletjeli među navijače BiH
Foto: Craig Mercer/Alamy/Profimedia
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Utakmicu Kanade kao jednog od tri domaćina Svjetskog prvenstva protiv BiH obilježila je odlična atmosfera na tribinama. 

Nakon uvodnog otvaranja prvenstva i glazbenog dijela koji je vrhunac doživio kada je Alanis Morissette otpjevala himnu, krenula je i utakmica. 

Iako je BiH imala veliki broj navijača kroz dan na ulicama Toronta, na stadionu ih je bilo puno manje od domaćih snaga. No, bili su glasni i očito malo i pretjerali. U jednom trenutku redari su ušli na tribinu među navijače BiH, ali srećom nije bilo eskaliranja situacije. 

Tribine su oblilježile i šarene navijačice s obje strane te tako dodatno obilježile povijesnu utakmicu za obje reprezentacije. 

U skupini se nalaze još reprezentacije Švicarske i Katara te će i jedni i drugi odigrati još najmanje dvije utakmice na Mundijalu. 

12.6.2026.
22:12
Sportski.net
Francois Nel/Getty images/Profimedia
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.BihKanada
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